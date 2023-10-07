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«Мы разные, но в чем-то похожи»: Холанд рассказал о дружбе с Грилишем

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Холанд начал свой второй сезон в «Манчестер Сити». За прошедший год Эрлинг добился великолепных индивидуальных и командных результатов.

Не менее важно то, что норвежец сумел успешно влиться в коллектив. Холанд крепко сдружился с Грилишем!

Парни подкалывают одноклубников, устраивают стендапы на интервью, но при этом не забывают показывать красивую игру.

В недавнем интервью пресс-службе «Ман Сити» Эрлинг рассказал о дружбе с Джеком:

«Мы разные, но в чем-то похожи. Мы любим веселиться, любим пошутить и немного посмеяться. Мы просто хотим улыбаться, наслаждаться, расслабляться и вместе показывать хороший футбол. К тому же Джек – добрый человек».

Грилиш в том же интервью рассказал, что за год ближе узнал Холанда и как человека, и как футболиста.

Интересно, раздевалка «Сити» еще не устала от этого дуэта юмористов?

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