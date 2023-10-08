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📸Кайл Уокер повздорил с представителем штаба «Арсенала». Главный матч тура АПЛ чуть не закончился дракой

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Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Уходил с поля на взводе.

В центральном матче 8-го тура «Арсенал» на «Эмирейтс» с минимальным счетом обыграл «Сити» − 1:0. Единственный мяч на счету Габриэля Мартинелли.

После финального свистка, когда игроки шли в подтрибунное помещение, между защитником «Сити» Кайлом Уокером и представителем штаба «Арсенала» произошла перепалка.

Николя Жовер, тренер «канониров» по стандартам, стоял на пути игроков «горожан». Когда мимо него проходил Натан Аке, француз протянул защитнику руку и тот дал пять.

После нидерландца шли Кайл Уокер и Эрлинг Холанд. Жовер подал руку англичанину, но тот отмахнулся. Николя явно что-то сказал Уокеру, после чего защитник вспылил.

Вовремя вмешался Холанд и представители обоих штабов, Жовера и Уокера развели в разные стороны. К счастью, носилки, которые как будто бы приготовили на всякий случай (на фото – в правом нижнем углу) не понадобились, а ведь было горячо.

Кайл Уокер и Николя Жовер знакомы довольно давно. До «Арсенала» француз работал в «Сити» на аналогичной должности и покинул команду вместе с Микелем Артетой.

Почему англичанин всплылил − загадка. Один из болельщиков «Арсенала» увидел в таком поведении Уокера двойные стандарты:

«Приятно, что Кайл Уокер подошел к нашему тренеру по стандартам и отказался пожать ему руку. Ну и ладно, что когда ты побеждал, то шлепал и смеялся над Зинченко? Ты же не такой самодовольный, приятель?»

Журналист Hayters TV спросил у Пепа Гвардиолы, что произошло между тренером «Арсенала» и Уокером, на что он ответил: «Я знаю, что произошло, но ничего не скажу... они это знают».

3 комментария

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0pt0wick
Так фото с "тяганием за уши" из прошлого сезона. Гюндоган ж не фотке.
+13
0
+13
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Нефанатик
Уоккера бомбит
0
0
0
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Никита Никулин
Автор
Ответ 0pt0wick
Так фото с "тяганием за уши" из прошлого сезона. Гюндоган ж не фотке.
Точно, заменил. Спасибо за внимательность.
0
0
0
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