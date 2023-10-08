👑 Холанду предложили побить рекорд Ширера по количеству голов в АПЛ. Ответ норвежца обнадежил фанатов «Сити» 😊🤤

Эрлинг Холанд не исключил, что попытается побить рекорд Алана Ширера по количеству голов в Премьер-лиге.

«Как долго еще будет длиться мой контракт? Три года и 10 месяцев? Получается, что еще есть время, чтобы сделать это, не так ли?

Это то, о чем нельзя думать. Важно сосредоточиться на следующей игре и текущем сезоне, а эти вещи приходят через некоторое время. Но если я останусь в Англии еще на 15 лет, то почему бы и нет? Посмотрим», - заявил нападающий «Манчестер Сити».

Напомним, что Алан Ширер забил 260 голов в 441 матче за 14 сезонов. Рекорд падет?