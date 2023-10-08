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👑 Холанду предложили побить рекорд Ширера по количеству голов в АПЛ. Ответ норвежца обнадежил фанатов «Сити» 😊🤤

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Эрлинг Холанд не исключил, что попытается побить рекорд Алана Ширера по количеству голов в Премьер-лиге.

«Как долго еще будет длиться мой контракт? Три года и 10 месяцев? Получается, что еще есть время, чтобы сделать это, не так ли?

Erling Haaland refuses to tell Alan Shearer his Man City goal target after 20th vs Leeds | Football | Sport | Express.co.uk

Это то, о чем нельзя думать. Важно сосредоточиться на следующей игре и текущем сезоне, а эти вещи приходят через некоторое время. Но если я останусь в Англии еще на 15 лет, то почему бы и нет? Посмотрим», - заявил нападающий «Манчестер Сити».

Напомним, что Алан Ширер забил 260 голов в 441 матче за 14 сезонов. Рекорд падет?

1 комментарий

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Y/ K
Но вряд ли он останется в Сити на долго
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