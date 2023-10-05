«Один из лучших игроков, что я тренировал». Гвардиола и Фоден засыпают комплиментами молодого защитника «Сити»

Пеп Гвардиола, который не любит разбрасываться комплиментами, похвалил Рико Льюиса на послематчевой пресс-конференции. Он назвал его одним из лучших игроков, которых он когда-либо тренировал.

Фил Фоден, также прошедший школу «Ман Сити» и Пепа, считает, что Льюис может стать ключевым игроком «Сити», если получит достаточно игрового времени.

Как сообщает Mirror, Фоден сказал: «Это один из лучших молодых игроков, которых я видел. Он, кажется, повышает наш темп, когда он остро действует в подкатах, и заставляет нас играть немного быстрее.

Обычно, когда тебе 18 лет, ты немного робеешь в таких больших матчах. Он – полная противоположность. Он хочет получить мяч, хочет произвести впечатление. Мне нравится его решительность. Он будет качественным игроком, просто ему нужно игровое время.

С этим тренером он станет только лучше, учитывая то, как он совершенствует игроков. Он просто должен быть внимательным и хотеть стать лучше. Мне не нужно говорить Рико об этом, он знает, что делает. Но я рад, что игрок академии играет в таких больших матчах, для меня это мечта».

«Манчестер Сити» одержал победу над «Лейпцигом» в Лиге Чемпионов, и одним из игроков, который выделялся на фоне остальных, был именно Льюис.