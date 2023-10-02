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«Моя профессия – быть с игроками и чувствовать запах травы». Гвардиола очень ждет возвращения на поле

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Пеп Гвардиола с нетерпением ждет возвращения на тренерскую скамейку, так как в матче с «Вулвз» он отсутствовал из-за дисквалификации после трех желтых карточек в этом сезоне.

Как сообщает Mancity.com, Гвардиола сказал: «Мне нравится моя профессия – быть с игроками и чувствовать запах травы.

Чики [Бегиристайн] и Манель [Эстиарте] были очень милы, но я предпочитаю находиться на боковой линии. Вот почему я должен контролировать ситуацию, я не могу повторить это».

Следующий матч «Сити» – второй тур ЛЧ против «Лейпцига», а потом – игра с «Арсеналом». Пеп вернулся вовремя.

Guardiola shrugs off ugly Kyle Walker red card and names City positives

2 комментария

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Ермек Жунусбаев
Пепу надо в Амстердам перебраться. Там запах травы особенно хорош.
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СвинопаС
Прямо так и сказал - запах травы? Завтра из фильма Ричи "Джентльмены" наступило и на мерзком острове легализовали?
+1
0
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