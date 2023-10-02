«Моя профессия – быть с игроками и чувствовать запах травы». Гвардиола очень ждет возвращения на поле

Пеп Гвардиола с нетерпением ждет возвращения на тренерскую скамейку, так как в матче с «Вулвз» он отсутствовал из-за дисквалификации после трех желтых карточек в этом сезоне.

Как сообщает Mancity.com, Гвардиола сказал: «Мне нравится моя профессия – быть с игроками и чувствовать запах травы.

Чики [Бегиристайн] и Манель [Эстиарте] были очень милы, но я предпочитаю находиться на боковой линии. Вот почему я должен контролировать ситуацию, я не могу повторить это».

Следующий матч «Сити» – второй тур ЛЧ против «Лейпцига», а потом – игра с «Арсеналом». Пеп вернулся вовремя.