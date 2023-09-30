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Анри смог, Ричардс и Каррагер рассмешили коллег. Студия CBS попыталась произнести «Црвена Звезда» 😂

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Скаузерский акцент.

Не все названия или слова из иностранных языков даются нам одинаково легко. Кому-то мешают особенности родной речи, а другим − непонимание того, как правильно произносить.

В лигочемпионской студии CBS Sports собрались все знакомые лица − неподражаемая Кейт Абдо, легенда «Арсенала» Тьерри Анри, легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер и Майка Ричардс.

Мужчины и дама обсуждали групповой этап ЛЧ и добрались до группы G, где играют «Лейпциг», «Сити» , «Янг Бойз» и... «Црвена Звезда». Оказалось, что не всем легко дается произношение названия сербского клуба.

Первым попробовал Тьерри Анри и у него получилось филигранно − «Црвена Звезда». После повторить попытался Майка Ричардс, что сильно рассмешило француза.

Каррагер: «Теперь попробуй ты».

Ричардс: «Синевелла Сизда».

Анри: *смеется*

Ричардс: «Ты чего смеешься, это было хорошо! Пожалуйста, Тити, дай мне еще одну попытку».

Однако второй заход Майка Ричардс сделать не успел. Вмешался Джейми Каррагер, известный тем, что его скаузерский акцент довольно трудно понять. Рафаэл Леау соврать не даст.

Каррагер: «Шевена Шевеста».

Кейт Абдо отказалась повторять за экспертами. Видимо ей хватило того, что она услышала.

1 комментарий

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rehcxeltc
Есть у меня подозрение что как минимум половина имен людей и названий клубов в этой новости не произносится так в оригинале.
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