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«Все может произойти». Деклан Райс оценил шансы «Арсенала» в Лиге чемпионов

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Деклан Райс Деклан Райс
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Новичок «Арсенала» Деклан Райс высказался о перспективах канониров в Лиге чемпионов.

«Арсенал» был близок к трофею в 2006 году. В клубном футболе Лига чемпионов - это самое большое, что можно выиграть.

True Declan Rice feelings on joining Arsenal emerge after failed Man City project to land England star

Такой клуб как «Арсенал», заслуживает того, чтобы играть в Лиге чемпионов, и я чувствую, что все может произойти.

Посмотрите на «Интер» - в прошлом году они дошли до финала, хоть никто этого и не ожидал. Я верю, что мы можем конкурировать с лучшими», - заявил Райс.

Верите в «Арсенал»?

1 комментарий

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Сергей MiKi3iP
Так и хочется ему сказать: "Давай я буду верить, а ты делай всё для этого"
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