«Все может произойти». Деклан Райс оценил шансы «Арсенала» в Лиге чемпионов
Новичок «Арсенала» Деклан Райс высказался о перспективах канониров в Лиге чемпионов.
«Арсенал» был близок к трофею в 2006 году. В клубном футболе Лига чемпионов - это самое большое, что можно выиграть.
Такой клуб как «Арсенал», заслуживает того, чтобы играть в Лиге чемпионов, и я чувствую, что все может произойти.
Посмотрите на «Интер» - в прошлом году они дошли до финала, хоть никто этого и не ожидал. Я верю, что мы можем конкурировать с лучшими», - заявил Райс.
Верите в «Арсенал»?
1 комментарий