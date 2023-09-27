«Все может произойти». Деклан Райс оценил шансы «Арсенала» в Лиге чемпионов

Новичок «Арсенала» Деклан Райс высказался о перспективах канониров в Лиге чемпионов.

«Арсенал» был близок к трофею в 2006 году. В клубном футболе Лига чемпионов - это самое большое, что можно выиграть.

Такой клуб как «Арсенал», заслуживает того, чтобы играть в Лиге чемпионов, и я чувствую, что все может произойти.

Посмотрите на «Интер» - в прошлом году они дошли до финала, хоть никто этого и не ожидал. Я верю, что мы можем конкурировать с лучшими», - заявил Райс.

Верите в «Арсенал»?