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Экс-игрок «Ливерпуля» предложил Мудрику сменить клуб. Он уверен, что проблема украинца в неопытности

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Экс-футболист «Ливерпуля» Стэн Коллимор посоветовал Михаилу Мудрику уйти из «Челси» на правах аренды.

«Есть сообщения о том, что Мудрик может уйти в аренду уже в январе. Я на самом деле думаю, что это отличная идея.

Давайте не будем забывать, что это молодой парень, который сыграл всего 44 матча за «Шахтер», прежде чем «Челси» подписал его почти за £90 млн.

Он все еще может реализовать свой потенциал - ему всего 22 года, но он должен иметь больше практики. Он просто слишком неопытный», - заявил Коллимор.

Роберто Де Дзерби, работавший в «Шахтере» с Михаилом Мудриком, считает, что украинский футболист может когда-нибудь получить «Золотой мяч». Сейчас специалист возглавляет «Брайтон». Вариант?

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