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📹«Извини, но я не могу не сказать это». Тьерри Анри в прямом эфире подколол Харри Кейна 😄

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Вечное противостояние «Арсенала» и «Тоттенхэма».

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри в последнее время работает экспертом на CBS Sports Golazo. После игры «Баварии» и «МЮ» (4:3) он получил уникальную возможность пообщаться с одним из героев встречи Харри Кейном. Анри не удержался от шутки.

«Харри, это Тьерри. В первую очередь, поздравляю тебя. У меня есть вопрос, но сперва я хотел бы тебе кое-что сказать: как же хорошо ты выглядишь в красно-белой форме...» После чего Тьерри и Харри залились смехом.

Однако вопрос француз все-таки задал: «Извини, я должен был это сказать. Тебя не беспокоит, что ты не можешь бить так же много, как раньше это делал за «Тоттенхэм»? Ведь ты играешь за команду с ребятами, которые могут выполнять ту же работу, что делали Сон и Кулусевски. Тебя это беспокоит?»

«Нет, я так не думаю, − ответил Кейн. − Очевидно, что я только начинаю свою карьеру здесь, знакомлюсь с игроками, тренером и тем, как мы хотим играть».

«В сегодняшней игре мы с Джамалом [Мусиалой] больше играли на позиции десятого номера и позволяли вингерам практически играть один на один с защитниками. Думаю, что каждая игра будет определять то, как мы будем играть, но, конечно, я чувствую, что все еще узнаю игроков вокруг себя, как они двигаются, бегают, какие передачи им нравятся. Так что со временем это придет».

Харри Кейн мощно начал новую страницу своей карьеры в «Баварии». В четырех турах Бундеслиги он забил 4 мяча, а вчера в первом матче группы ЛЧ он записал на свой счет 1+1.

1 комментарий

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Dmitriy Korchagin
Это ваще вышак британского юмора - он такой один! ) Анри поистине величайший, мистер Интеллект! 🧐
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