«Манчестер Сити» уверен в скором подписании левого защитника «Бока Хуниорс» Валентина Барко за £8 млн, даже несмотря на интерес со стороны «Брайтона» и «Ювентуса».

Ожидается, что сделка состоится в январе.

«Сити» сделал аргентинцам наиболее выгодное предложение. В добавок к этому, у клубов хорошие отношения, связанные с Серхио Агуэро, Пабло Сабалетой и Карлосом Тевесом.

Барко, считающийся лучшим молодым левым защитником в Аргентине, также видит хорошие перспективы в переезде в АПЛ. Сделку ведет лично Джоан Пэтси - ключевая фигура бренда City Football Group.

Пэтси курирует южноамериканский рынок, имея прочную рабочую связь с Пепом Гвардиолой. Он сыграл решающую роль в подписании таких игроков, как Хулиан Альварес и Габриэл Жезус.