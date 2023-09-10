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🛡 «Сити» нашел себе нового левого защитника. Трансфер состоится в январе - почти точно

Валентин Барко
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«Манчестер Сити» уверен в скором подписании левого защитника «Бока Хуниорс» Валентина Барко за £8 млн, даже несмотря на интерес со стороны «Брайтона» и «Ювентуса».

Ожидается, что сделка состоится в январе.

«Сити» сделал аргентинцам наиболее выгодное предложение. В добавок к этому, у клубов хорошие отношения, связанные с Серхио Агуэро, Пабло Сабалетой и Карлосом Тевесом.

Барко, считающийся лучшим молодым левым защитником в Аргентине, также видит хорошие перспективы в переезде в АПЛ. Сделку ведет лично Джоан Пэтси - ключевая фигура бренда City Football Group.

Пэтси курирует южноамериканский рынок, имея прочную рабочую связь с Пепом Гвардиолой. Он сыграл решающую роль в подписании таких игроков, как Хулиан Альварес и Габриэл Жезус.

1 комментарий

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Кулёс
Внешне на Гарначо похож
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