🎥 Ровно 29 лет назад Венгер провел первый матч у руля «Арсенала». Вспоминаем ту игру с дублем легенды

Арсен Венгер провел у руля «Арсенала» 22 года и 8 месяцев – это до сих пор рекорд по продолжительности работы тренера в одном клубе Премьер-лиги .

Француз стал абсолютной легендой «канониров», его история в Лондоне началась ровно 29 лет назад – 12 октября 1996 года. О важной дате напомнил официальный аккаунт «Арсенала», поделившийся видео с первого матча Венгера во главе команды.

Тогда лондонцы одолели «Блэкберн» со счетом 2:0 в рамках АПЛ, оба гола за авторством еще одной легенды «канониров» – Иана Райта.

Впереди француза ждало еще 1 234 матча у руля «Арсенала», множество трофеев и сезон без единого поражения.

Величие.