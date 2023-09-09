Харри Кейну не хватает всего 47 мячей, чтобы превзойти рекорд Алана Ширера в 260 голов за всю историю Премьер-лиги. Кейн вполне мог побить этот показатель за несколько сезонов, но этим летом уехал в «Баварию» и дал Ширеру выдохнуть.

Кейн сказал Independent: «Думаю, было много разговоров об этом, что я приближаюсь к этому рекорду, но я никогда не был человеком, который гонится за индивидуальными наградами больше, чем за командными.

Я уже говорил в интервью, что в конечном итоге все зависит от меня самого, насколько я могу быть хорош, и мне казалось, что я должен играть в Лиге чемпионов и бороться за титулы каждый год. Мюнхенская «Бавария» определенно дает мне это.

Рекорд, конечно, был бы удивительным, и, возможно, было бы здорово, если бы однажды я его побил. Но я играю в футбол не для этого, и мой переход показывает это».

Кейн подписал контракт с «Баварией» до 2027 года. Теоретически он может вернуться в Премьер-лигу через несколько лет и побить рекорд Ширера, но верится с трудом.