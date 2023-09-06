In English, please
Блог

«Челси» бьет тревогу. Михаил Мудрик слишком много тренируется – в штабе считают, что это плохо влияет на его игру 😲

Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Челси Челси
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Это не идеально подходит для Михаила Мудрика в «Челси», но не из-за отсутствия попыток.

«Он постоянно находится в тренажерном зале. Не только до, но и после тренировки. Ему это нравится.

Михаил будет тренироваться так, как «Челси» его попросит, но всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. Другие игроки восхищаются его трудоспособностью. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое», – заявил источник The Athletic, приближенный к клубу.

Со стороны «Челси» поступила просьба к футболисту, чтобы он снизил нагрузку. Физиотерапевты считают, что это негативно сказывается на его игре.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий