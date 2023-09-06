Это не идеально подходит для Михаила Мудрика в «Челси», но не из-за отсутствия попыток.

«Он постоянно находится в тренажерном зале. Не только до, но и после тренировки. Ему это нравится.

Михаил будет тренироваться так, как «Челси» его попросит, но всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. Другие игроки восхищаются его трудоспособностью. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое», – заявил источник The Athletic, приближенный к клубу.

Со стороны «Челси» поступила просьба к футболисту, чтобы он снизил нагрузку. Физиотерапевты считают, что это негативно сказывается на его игре.