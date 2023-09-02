Фанаты «Лутона» подкололи Курта Зума, припомнив ему историю с кошкой. Защитник посмеялся, а потом забил победный мяч
Похоже, что скандальная история, связанная с Куртом Зума и кошкой, не скоро оставит защитника в покое.
Фанаты «Лутона» решили дать совет футболисту, припомнив малоприятную часть жизни француза.
«Ты должен пнуть мяч так, будто это кошка», - крикнул один из болельщиков.
Зума явно услышал «совет». Но не только он, а еще восемь миллионов человек, просмотревших видео в соцсетях.
Фанаты отреагировали.
💭 «Зума попытался не засмеяться».
💭 «Он начал смеяться».
💭 «Посмотрите, как он улыбнулся».
💭 «Как же сильно он пытался не смеяться».
💭 «Он дороже, чем весь их клуб».
💭 «А потом он надрал им задницу».
И это правда: «Вест Хэм» мало того, что обыграл «Лутон», но еще и сделал это при помощи гола Курта Зума, отличившегося на 85-й минуте.
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