Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал отличную рекомендацию голкиперу «Бенфики» Одиссеасу Влаходимосу, которого может подписать «МЮ».

«Юнайтед» ищет запасного вратаря для Андре Онаны, который в июле перешел из миланского «Интера» на замену Давиду Де Хеа.

Эрик тен Хаг может рассчитывать на Дина Хендерсона, Радека Витека и Тома Хитона в качестве запасных вариантов, но Хендерсоном интересуется «Кристал Пэлас», а Витек восстанавливается после травмы.

По данным Sky Sports, у «Юнайтед» есть «устное соглашение» с вратарем «Бенфики» Одиссеасом Влаходимосом, который родился в Германии, но представляет Грецию на международном уровне. Сделка может быть заключена за 15 миллионов евро. 29-летний игрок провел более 200 матчей за «Бенфику» с 2019 года.

Вратарь получил высокую оценку от тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» встречался с «Бенфикой» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в 2022 году. «Красные» выиграли со счетом 3:1 на стадионе «Эштадио да Луш».

Выступая после матча в Португалии, Клопп отметил, что «Ливерпуль» должен был забить больше – и так бы и сделал, если бы не мастерство Влаходимоса.

«Мы должны были забить гораздо больше, но не смогли в первую очередь благодаря их вратарю, ему следует отдать должное».

«Их вратарь, наверное, был лучшим игроком матча. Мы играли хорошо, но он сделал пару действительно хороших сейвов».

Теперь «Юнайтед» может приобрести вратаря – отличная рекомендации от Клоппа у него уже есть.