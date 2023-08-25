«Челси» выложил 14 млн фунтов стерлингов за Джордже Петровича. Ожидается, что 23-летний сербский вратарь станет бэкапом Роберта Санчеса.

Вместе с Петровичем в Лондон едет его девушка Джина – бывшая «Мисс Сербия» и участница «Мисс Земля»-2021.

Пара познакомилась, когда Петрович еще играл за «Чукарички». В 2022-м он переехал в Штаты, чтобы играть в МЛС.

Но прежде чем отправиться в США, он сделал Джине предложение. В декабре прошлого года они сыграли свадьбу.

За год до этого девушка участвовала в конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах. Туда она попала благодаря победе в конкурсе «Мисс Сербия». Однако успех на местном конкурсе пришел не сразу, а со второй попытки, годом ранее Джина забирала серебро.