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🔥 Жена Петровича – признанная красота. Занимала второе и первое места на «Мисс Сербия». Познакомилась с мужем еще до его славы

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Джордже Петрович
Футбол Футбол

«Челси» выложил 14 млн фунтов стерлингов за Джордже Петровича. Ожидается, что 23-летний сербский вратарь станет бэкапом Роберта Санчеса.

Вместе с Петровичем в Лондон едет его девушка Джина – бывшая «Мисс Сербия» и участница «Мисс Земля»-2021.

Пара познакомилась, когда Петрович еще играл за «Чукарички». В 2022-м он переехал в Штаты, чтобы играть в МЛС.

Но прежде чем отправиться в США, он сделал Джине предложение. В декабре прошлого года они сыграли свадьбу.

За год до этого девушка участвовала в конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах. Туда она попала благодаря победе в конкурсе «Мисс Сербия». Однако успех на местном конкурсе пришел не сразу, а со второй попытки, годом ранее Джина забирала серебро.

Meet the latest Wag to join the Premier League that will set pulses racing
Djina Petrovic is a model and fashion designer
In 2021 Djina was picked to represent Serbia in the Miss Earth beauty pageant
Djorde and Djina got married in December last year
Brunette beauty Djina said Djorde was her world in wedding snaps she shared online
Djina was crowned Miss Serbia in 2021, after finishing runner-up a year earlier
Djina recently celebrated turning 23
Wag Djina launched her own fashion brand last year
Her fashion brand is fittingly called Fashion Djins
Djina is sure to be a big hit on the King's Road with her fashionable outfits

3 комментария

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batruha
Жена у ПетрОвича ниче, но в Сербских деревнях есть девушки намного красивее.
+5
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+5
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Artūras Grigas
А мне мама в детстве говорила что , ведьм не бывает.
0
0
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Бухгалтер2021
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грудь своя неплохая.а губы и ресницы упаси бог
0
0
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