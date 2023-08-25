🔥 Жена Петровича – признанная красота. Занимала второе и первое места на «Мисс Сербия». Познакомилась с мужем еще до его славы
«Челси» выложил 14 млн фунтов стерлингов за Джордже Петровича. Ожидается, что 23-летний сербский вратарь станет бэкапом Роберта Санчеса.
Вместе с Петровичем в Лондон едет его девушка Джина – бывшая «Мисс Сербия» и участница «Мисс Земля»-2021.
Пара познакомилась, когда Петрович еще играл за «Чукарички». В 2022-м он переехал в Штаты, чтобы играть в МЛС.
Но прежде чем отправиться в США, он сделал Джине предложение. В декабре прошлого года они сыграли свадьбу.
За год до этого девушка участвовала в конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах. Туда она попала благодаря победе в конкурсе «Мисс Сербия». Однако успех на местном конкурсе пришел не сразу, а со второй попытки, годом ранее Джина забирала серебро.
3 комментария