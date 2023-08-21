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«Мои выступления были не на том уровне, которого я от себя требую». Бен Фостер завершил карьеру

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Бен Фостер Бен Фостер
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Бен Фостер объявил о своем уходе из профессионального футбола, а «Рексхэм» подтвердил решение голкипера в официальном заявлении, поблагодарив вратаря за его услуги.

«Всего наилучшего, Бен Фостер — большое спасибо за твой вклад в наш футбольный клуб и поздравляем с невероятной карьерой», — написал клуб в социальных сетях.

Решение Фостера уйти из футбола было принято после того, как «Рексхэм» пропустил пять мячей в прошлые выходные в матче с «Суиндоу Таун» (5:5).

40-летний игрок поговорил с тренером Филом Паркинсоном после субботней игры и сообщил ему о своем намерении повесить бутсы на гвоздь.

«Честная правда заключается в том, что мои выступления в этом сезоне были не на том уровне, которого я от себя требую, и я чувствую, что сейчас самое подходящее время уйти на пенсию. При принятии этого решения я думал не только о том, что лучше для меня, но и для клуба, который успеет оценить свои варианты до того, как трансферное окно закроется. «Рексхэм» всегда будет занимать особое место в моем сердце», - написал Бен Фостер в социальных сетях.

Фостер вернулся на поле в марте прошлого года, чтобы подписать краткосрочный контракт с клубом Райана Рейнольдса. Он помог команде из Уэльса вернуться в Футбольную лигу, а этим летом бывший игрок «Манчестер Юнайтед» подписал годичный контракт. Но после всего пяти игр в новом сезоне Фостер решил окончательно уйти из футбола.

Бен Фостер провел 12 матчей за команду Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни и выиграл титул Национальной лиги в прошлом сезоне.

Рейнольдс и МакЭлхенни должны до 1 сентября найти нового вратаря.

3 комментария

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igorburenko
Фостер красавец. И прессинг в МЮ достойно выдержал, и после себя смог найти.
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Neron
40 лет! Отличная карьера! Удачи Бену!
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Re{FRIGE}r@toR
Отличный британский кипер, очень долго держал уровень
Особенно нравился в Уотфорде
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