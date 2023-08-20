22 комментария

Старт нового сезона АПЛ не предвещает ничего хорошего для болельщиков «Челси».

Вслед за сомнительным трансфером Михаила Мудрика, за которого «Челси» в прошлом сезоне заплатил около €100 млн, у болельщиков возникли вопросы к дебюту Мойсеса Кайседо, обошедшегося еще дороже (£115 млн).

Один из британских аналитических порталов поставил минимальные оценки обоим игрокам за матч против «Вест Хэма» (3:1).

Мудрик: 0. Украинец вышел в конце первого тайма, имея 45 минут, чтобы изменить ход игры. По-прежнему непонятно, почему он стоит таких денег. Михаил ничего не сделал за тайм - очередное ужасное выступление. Его промах на 85-й минуте лишил команду шансов отыграться.

Кайседо: 0. Неплохо действовал перед штрафной площадью в начале игры, но потом был выключен. Мог забить гол, но в итоге привез пенальти, который позволил «Вест Хэму» оформит третий мяч. Худший дебют за последнее время.

Фанаты «Челси» обеспокоены.

💭 «После схемы 4-2-3-1 Поч решил перестроиться на 3-5-2, я не понимаю».

💭 «Никто не должен никого критиковать».

💭 «Позорное выступление».

💭 «Дело в том, что «Челси» срочно нужен нападающий. Если ситуация не изменится в скором времени, то мы пострадаем и в этом сезоне».

💭 «Челси» нужен креативный атакующий полузащитник».