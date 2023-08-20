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😩 Мудрик - 0, Кайседо - 0. «Челси» снова провалился, а болельщики не понимают, во что играет Почеттино

Мойсес Кайседо Мойсес Кайседо
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Старт нового сезона АПЛ не предвещает ничего хорошего для болельщиков «Челси».

Вслед за сомнительным трансфером Михаила Мудрика, за которого «Челси» в прошлом сезоне заплатил около €100 млн, у болельщиков возникли вопросы к дебюту Мойсеса Кайседо, обошедшегося еще дороже (£115 млн).

Один из британских аналитических порталов поставил минимальные оценки обоим игрокам за матч против «Вест Хэма» (3:1).

Caicedo 0, Mudryk 0: Chelsea player ratings in West Ham shitshow

Мудрик: 0. Украинец вышел в конце первого тайма, имея 45 минут, чтобы изменить ход игры. По-прежнему непонятно, почему он стоит таких денег. Михаил ничего не сделал за тайм - очередное ужасное выступление. Его промах на 85-й минуте лишил команду шансов отыграться.

Кайседо: 0. Неплохо действовал перед штрафной площадью в начале игры, но потом был выключен. Мог забить гол, но в итоге привез пенальти, который позволил «Вест Хэму» оформит третий мяч. Худший дебют за последнее время.

Фанаты «Челси» обеспокоены.

💭 «После схемы 4-2-3-1 Поч решил перестроиться на 3-5-2, я не понимаю».

💭 «Никто не должен никого критиковать».

💭 «Позорное выступление».

💭 «Дело в том, что «Челси» срочно нужен нападающий. Если ситуация не изменится в скором времени, то мы пострадаем и в этом сезоне».

💭 «Челси» нужен креативный атакующий полузащитник».

22 комментария

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Arima Baki
как прошёл матч? игрок Челси за 100 миллионов полностью провалил матч, игрок за 121 миллионов не забил пенальти и игрок за 133 миллионов привёз пенальти в свои ворота
+42
-3
+39
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Billy_Shears
в такие моменты важно не забывать: Райс- переоцененный британский брусок, Кайседо- мега-топ..
+17
-3
+14
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Как дела на заводе
Подождите, вот сейчас то , Мудрик это уже уровень Азара и Мбаппе?))
+10
-1
+9
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Дмитрий Васин
Ответ Как дела на заводе
Подождите, вот сейчас то , Мудрик это уже уровень Азара и Мбаппе?))
Я думаю, что Азар посильнее сейчас будет)
+7
0
+7
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Пирс Морган
Ответ Arima Baki
как прошёл матч? игрок Челси за 100 миллионов полностью провалил матч, игрок за 121 миллионов не забил пенальти и игрок за 133 миллионов привёз пенальти в свои ворота
Не все то золото, что блестит
+4
0
+4
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Салауат Нуралиев
Судя по травмам каждый тур, Поччетино играет игру в кальмара
+3
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+3
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Пирс Морган
Ответ Андрей Кастуев
Путинские шпионы проникли в британскую аналитику!
Никогда не было и вот опять
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Андрей Кастуев
Ответ Пирс Морган
Мне тут заливали, что Мудрика хейтят только на национальной почве, вот англичане влепили ему 0, каковым он и является, теперь то что?
Путинские шпионы проникли в британскую аналитику!
+1
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Kerndl
Болельщики не понимают во что играет Боэли, так правильнее
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Пирс Морган
Мне тут заливали, что Мудрика хейтят только на национальной почве, вот англичане влепили ему 0, каковым он и является, теперь то что?
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Тюменский медвежонок
Мудрик кстати гений, я на Антони у МЮ плююсь постоянно когда смотрю за его игрой, но Мудрик это еще более бесценный кадр
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Artūras Grigas
В первом матче сезона , середняку помогли арбитры и ВАР вытащить ничью. Во втором матче им никто не помог. Как скоро уволят Почеттино из середняка?
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KozlikX
Ответ Салауат Нуралиев
Судя по травмам каждый тур, Поччетино играет игру в кальмара
а кто на этот раз получил ?
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Салауат Нуралиев
Ответ KozlikX
а кто на этот раз получил ?
Чуквуэмека
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KozlikX
Ответ Салауат Нуралиев
Чуквуэмека
ну в след матче на эту позицию мудря встанет
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KozlikX
Ответ Kerndl
Болельщики не понимают во что играет Боэли, так правильнее
знают, в football manager
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Waititi
Поч смотрит на МЮ и думают , а че так можно было 🤣🤣🤣
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KozlikX
Ответ Дмитрий Васин
Я думаю, что Азар посильнее сейчас будет)
толстый Азар двухлетней давности будет лучше
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Люди Как люди
Вопрос к Боули ... где и чем занимаются медперсонал? Особенно физотерапевты?
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