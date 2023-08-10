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Чтоо? У Холанда дубль, но приз игроку матча отдали ноунейму из «Бернли». Кто он такой?

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Лайл Фостер
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Эрлинг Холанд быстро закрыл вопрос о победителе в первой игре АПЛ. Норвежец оформил дубль (первый мяч – на третьей минуте) и помог «Сити» победить «Бернли» 3:0.

После таких встреч Холанд обычно без проблем побеждает в голосовании, однако вчера награду внезапно первым стал игрок «Бернли». Счастливик – Лайл Фостер, у которого одна передача под удар, два удара и успешная обводка, приведшая к опасному моменту.

Former Orlando Pirates striker Lyle Foster set to get EPL ball rolling aganst Man City | City Press

Болельщики считают, что победитель получил приз заслуженно.

«Лайл Фостер не забил, но сегодня он действительно играл хорошо».

«Играть так смело против «Сити» вызывает уважение».

«Фостер отыграл все 90 минут и выглядел грозно. Отличная игра для парня».

«Результат разочаровывает, но Фостер впечатлил 👏🔥».

«Лайл Фостер отыграл 90 минут в своем первом матче в АПЛ. Очень много работал как с мячом, так и без него. У него будет достойный сезон».

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