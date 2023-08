Великолепная троица вернулась и готовится к новому сезону.

Экс-защитник «Сити» Майка Ричардс завершил карьеру в 2019 году и с тех пор работает экспертом сразу на трех телеканалах − BBC, Sky Sports и CBS. Каждая студия с англичанином − это незабываемые впечатления и мощная харизма. Из Ричардса получился отличный спикер и он быстро нашел общий язык с Джейми Каррагером, Гари Невиллом, Тьерри Анри, Аланом Ширером и Гари Линекером.

Во время последнего эпизода подкаста The Rest Is Football, который он записывает вместе с Линекером и Ширером, Майка вспомнил, как впервые оказался в студии популярной в Британии программы Match of The Day, которая выходит на BBC несколько десятилетий.

Ричардс очень сильно нервничал, ведь для британцев этот проект, в котором участвуют легенды футбола, считается культовым. Экс-защитник был настольно рассеянным, что совершил серьезную ошибку.

«Приходить на Match of The Day, когда там вы вдвоем − это очень страшно, серьезно. Вы оба − легенды, я не льщу вам. Помню, как пришел первый раз. Гари ставил свое кресло справа. Я сел на него и через какое-то время продюсер сказал мне: «Это место Гари».

«А я уже был на взводе! И подумал: «Ради всего святого, я даже не могу правильно сесть». Все это напоминало, как если бы я впервые зашел в раздевалку».

У Ричардса быстро сложилась химия с ведущим Линекером и постоянным экспертом Ширером, но он все равно был немного ошарашен всей ситуацией.

«Вы оба были очень милы и приветливы, но у Match of The Day есть определенные стандарты. Вы должны уметь работать с этой программой. Но людей, которые туда приходят, это все равно пугает. Вы должны это понимать».

Гари Линекер внимательно слушал своего коллегу, а затем отлично подколол его, что вызвало бурный смех в студии.

«Я все прекрасно понимаю. Но сейчас мы сделаем перерыв, а за это время ты уберешься с моего чертова стула!»