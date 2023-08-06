Собослаи перебрался из «Лейпцига» в «Ливерпуль». В Англии венгру вряд ли будет одиноко, ведь в новой стране Доминик встретит старых друзей.

В соседней Манчестер из «РБ» этим летом перебрался Гвардиол, которого Собослаи тепло поприветствовал. За «Сити» Йошко будет выступать вместе с еще одним товарищем Доминика – Холандом. Венгр и норвежец когда-то вместе зажигали в «Зальцбурге».

Эрлинг и Доминик поддерживали дружеские отношения и после того, как судьба раскидала их по разным клубам. Сперва парни перебрались из Австрии в Германию, а теперь воссоединились в Англии.

Перед тем, как стать игроком «Ливерпуля», Собослаи общался с Холандом. Новичок «красных» поделился с прессой подробностями этого разговора:

«Мы все еще близки. Мы разговариваем, когда у кого-то из нас есть время. Отправляем друг другу сообщения или звоним друг другу. Перед тем, как я перешел в «Ливерпуль», он просто сказал: «Готовься». Но он знает, что я готов. Он сказал мне, что это сумасшедшая лига, и она мне понравится».

Кстати, в Англии парни станут соседями. Доминик рассказал, что переехал в дом, который находится рядом с жилищем Холанда – в тихом местечке между Манчестером и Ливерпулем.

25 ноября в гости к «Ман Сити» приедут «красные», тогда мы сможем увидеть противостояние друзей уже в рамках Премьер-лиги.