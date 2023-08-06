Лига бьет рекорды по отставкам.

Новый сезон АПЛ еще не стартовал, а главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги уже потерял должность в клубе.

Как гласит известная футбольная мудрость, единственное, в чем коуч может быть уверен − это то, что рано или поздно его уволят. В последние сезоны это стало еще более актуальным.

За лето сразу три клуба обрели новых наставников: «Тоттенхэм» выписал Анже Постекоглу, «Челси» − Маурисио Почеттино, а «Борнмут» − Андони Ираолу. С начала прошлого сезона 11 из 20 клубов поменяли тренеров.

BBC Sport решил проанализировать вопрос о том, насколько работа коуча безопасна, когда происходит большинство увольнений и действительно ли смена тренера приводит к желаемому результату.

В прошлом сезоне 55% команд АПЛ сменили тренера − это самый большой процент среди топ-5 лиг Европы. Далее идут Франция и Испания − 50%, Германия − 44% и Италия − 35%.

По данным футбольной лаборатории CIES, эти показатели соответствуют общеконтинентальной тенденции. Нетерпение владельцев клубов растет: число команд, решившихся на перемены, почти вдвое превысило показатели 80-х годов.

40 лет назад только пять команд внесли изменения в штаб, а в первый год существования АПЛ увольнений было всего четыре. В 80-е годы среднее количество подобных решений было 6,5 (30%), а за последнее десятилетие число увеличилось до 8,3 (42%).

Если увольнение тренера летом еще можно понять, то его смена в середине сезона обычно значит, что что-то идет не так. За последнее десятилетие 83 увольнения пришлись на середину сезона. Самые поздние уходы из клуба по инициативе работодателя − Найджел Пирсон в июле 2020 года из «Уотфорда» (ковидный сезон) за две игры до конца чемпионата и Роберто Мартинес из «Эвертона» в мае 2016 года, когда оставалось сыграть один матч.

Прошедший сезон примечателен не только количеством клубов, в которых произошли изменения. Некоторые из них решили дважды поменять тренеров, а другие назначали и.о. В общей сложности в АПЛ прошлого сезона проработал 41 менеджер.

В верхней половине таблицы в среднем работало 1,4 тренера, а в нижней − 2,4. Удивительно, что «Ноттингем Форест» сохранил веру в тренера, а вот клубы, которые выбыли, «Лестер» и «Лидс», решались на изменения и это им не помогло.

Как видно из таблицы, вопрос о том, полезны ли изменения, это чистый рандом. Решения «Астон Виллы», «Борнмута», «Эвертона» и «Кристал Пэлас» могут считаться оправданными, в то время как «Челси», «Тоттенхэм», «Лидс» и «Брайтон» (хотя это был не их выбор) выступили хуже. Для «Саутгемптона» и «Лестера» изменений почти нет. Они были настолько плохи, что предотвратить падение было невозможно.

Две лучшие команды АПЛ − «Ливерпуль» и «Сити» − долгие годы тренеров не меняют. «Арсенал» по этому показателю на третьем месте.

Какова будет тенденция нового сезона? Сохранят ли команды, которые получили повышение в классе, своих тренеров до конца сезона? Эти и многие вопросы решатся по ходу сезона. С большой долей уверенности можно сказать, что половина тренеров старта сезона его конца не увидят.