In English, please
Блог

Влияют ли тренерские перестановки на результаты команды? Разбираемся на примере АПЛ

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
Эндж Постекоглу Эндж Постекоглу
Андони Ираола Андони Ираола
Футбол Футбол

Лига бьет рекорды по отставкам.

Новый сезон АПЛ еще не стартовал, а главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги уже потерял должность в клубе.

Как гласит известная футбольная мудрость, единственное, в чем коуч может быть уверен − это то, что рано или поздно его уволят. В последние сезоны это стало еще более актуальным.

За лето сразу три клуба обрели новых наставников: «Тоттенхэм» выписал Анже Постекоглу, «Челси» − Маурисио Почеттино, а «Борнмут» − Андони Ираолу. С начала прошлого сезона 11 из 20 клубов поменяли тренеров.

BBC Sport решил проанализировать вопрос о том, насколько работа коуча безопасна, когда происходит большинство увольнений и действительно ли смена тренера приводит к желаемому результату.

В прошлом сезоне 55% команд АПЛ сменили тренера − это самый большой процент среди топ-5 лиг Европы. Далее идут Франция и Испания − 50%, Германия − 44% и Италия − 35%.

По данным футбольной лаборатории CIES, эти показатели соответствуют общеконтинентальной тенденции. Нетерпение владельцев клубов растет: число команд, решившихся на перемены, почти вдвое превысило показатели 80-х годов.

40 лет назад только пять команд внесли изменения в штаб, а в первый год существования АПЛ увольнений было всего четыре. В 80-е годы среднее количество подобных решений было 6,5 (30%), а за последнее десятилетие число увеличилось до 8,3 (42%).

Если увольнение тренера летом еще можно понять, то его смена в середине сезона обычно значит, что что-то идет не так. За последнее десятилетие 83 увольнения пришлись на середину сезона. Самые поздние уходы из клуба по инициативе работодателя − Найджел Пирсон в июле 2020 года из «Уотфорда» (ковидный сезон) за две игры до конца чемпионата и Роберто Мартинес из «Эвертона» в мае 2016 года, когда оставалось сыграть один матч.

Прошедший сезон примечателен не только количеством клубов, в которых произошли изменения. Некоторые из них решили дважды поменять тренеров, а другие назначали и.о. В общей сложности в АПЛ прошлого сезона проработал 41 менеджер.

В верхней половине таблицы в среднем работало 1,4 тренера, а в нижней − 2,4. Удивительно, что «Ноттингем Форест» сохранил веру в тренера, а вот клубы, которые выбыли, «Лестер» и «Лидс», решались на изменения и это им не помогло.

Как видно из таблицы, вопрос о том, полезны ли изменения, это чистый рандом. Решения «Астон Виллы», «Борнмута», «Эвертона» и «Кристал Пэлас» могут считаться оправданными, в то время как «Челси», «Тоттенхэм», «Лидс» и «Брайтон» (хотя это был не их выбор) выступили хуже. Для «Саутгемптона» и «Лестера» изменений почти нет. Они были настолько плохи, что предотвратить падение было невозможно.

Две лучшие команды АПЛ − «Ливерпуль» и «Сити» − долгие годы тренеров не меняют. «Арсенал» по этому показателю на третьем месте.

Какова будет тенденция нового сезона? Сохранят ли команды, которые получили повышение в классе, своих тренеров до конца сезона? Эти и многие вопросы решатся по ходу сезона. С большой долей уверенности можно сказать, что половина тренеров старта сезона его конца не увидят.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий