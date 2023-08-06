7 комментариев

Страсти были накалены.

В воскресенье «Манчестер Сити» проиграл на «Уэмбли» «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии. Коул Палмер открыл счет на 77-й минуте, а Леандро Троссард на 101-й сравнял и перевел матч в серию пенальти.

Кевин де Брюйне и Родри не реализовали свои 11-метровые удары: бельгиец пробил в перекладину, а удар испанца отразил вратарь Аарон Рэмсдейл. Мартин Эдегор, Троссард, Букайо Сака и Фабиу Виейра из «Арсенала» были точны.

В перерыве в подтрибунном помещении произошел инцидент между Джеком Грилишем и бывшим защитником «Сити» Александром Зинченко, который в матче участия не принимал.

Все началось с того, что англичанин пихнул (вроде бы в шутку, судя по последующей улыбке Джека) украинца, который такого «юмора» не оценил и весьма агрессивно начал отвечать. Ответной улыбки от Зинченко не последовало.