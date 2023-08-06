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Ого! Грилиш и Зинченко чуть не подрались в подтрибунном помещении во время Суперкубка Англии - все началось с шутки😱😱😱

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Страсти были накалены.

В воскресенье «Манчестер Сити» проиграл на «Уэмбли» «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии. Коул Палмер открыл счет на 77-й минуте, а Леандро Троссард на 101-й сравнял и перевел матч в серию пенальти.

Кевин де Брюйне и Родри не реализовали свои 11-метровые удары: бельгиец пробил в перекладину, а удар испанца отразил вратарь Аарон Рэмсдейл. Мартин Эдегор, Троссард, Букайо Сака и Фабиу Виейра из «Арсенала» были точны.

В перерыве в подтрибунном помещении произошел инцидент между Джеком Грилишем и бывшим защитником «Сити» Александром Зинченко, который в матче участия не принимал.

Все началось с того, что англичанин пихнул (вроде бы в шутку, судя по последующей улыбке Джека) украинца, который такого «юмора» не оценил и весьма агрессивно начал отвечать. Ответной улыбки от Зинченко не последовало.

7 комментариев

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Ну хоть не заплакал
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автор отлично сосёт из пальца ))!
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Зинченко игроки сити постоянно как котёнка шпуняют, причём скоро будут и те которые даже в клубе не пересекались в одно время.
+6
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Ух, вот это накал страстей, несомненно повод для новости
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Вот это уже скандал мирового уровня. Ждём заявление от Зеленского и санкций к Грилишу
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Не дожал автор. Там еще Аканжи добавил в спину, судьи и бывшие одноклубники даже не думали заступаться!
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Ответ Commerce
автор отлично сосёт из пальца ))!
Из пальца было лишним)
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