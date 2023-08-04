9 комментариев

Пеп Гвардиола и Кайл Уокер вместе поужинали в японском ресторане MUSU в Манчестере. Встреча длилась два с половиной часа в пятницу вечером.

Встреча состоялась на фоне слухов об уходе 33-летнего защитника из «Манчестер Сити». Игроком активно интересуется «Бавария». Горожане хотят сохранить игрока и готовы предложить ему новый контракт.

За несколько часов до ужина Пеп заявил СМИ: «Бернарду и Уокер крайне важны для нас. Мы хотим их сохранить и сделаем все для этого. Заменить этих парней будет очень сложно».

Было замечено, что Пеп и Уокер обнялись, выйдя из ресторана. Затем Пеп уехал на своем гоночном велосипеде Pinarello, который охранялся сотрудником ресторана.

Велосипед стоит 5 тысяч фунтов - для любопытных.