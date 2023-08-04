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🤫 Гвардиола провел приватный ужин с Уокером на фоне слухов об уходе англичанина в «Баварию». Встреча длилась 2,5 часа

Кайл Уокер Кайл Уокер
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Футбол Футбол

Пеп Гвардиола и Кайл Уокер вместе поужинали в японском ресторане MUSU в Манчестере. Встреча длилась два с половиной часа в пятницу вечером.

Встреча состоялась на фоне слухов об уходе 33-летнего защитника из «Манчестер Сити». Игроком активно интересуется «Бавария». Горожане хотят сохранить игрока и готовы предложить ему новый контракт.

За несколько часов до ужина Пеп заявил СМИ: «Бернарду и Уокер крайне важны для нас. Мы хотим их сохранить и сделаем все для этого. Заменить этих парней будет очень сложно».

Было замечено, что Пеп и Уокер обнялись, выйдя из ресторана. Затем Пеп уехал на своем гоночном велосипеде Pinarello, который охранялся сотрудником ресторана.

Велосипед стоит 5 тысяч фунтов - для любопытных.

9 комментариев

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Вот это ход от главного тренера! Чёрт подери, Пеп, ты действительно лучший!
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плюс Пепу за Пинарелло
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они хоть предохранялись ?
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Кто платил за ужин?
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Ответ Арг
Кто платил за ужин?
😅👍
+1
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Ответ Арг
Кто платил за ужин?
Кто охранял велосипед? Стоимостью двух годовалой гранты
+1
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Все сидят и думают, сколько же стоит велосипед
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Со встречи с Уокером, Хосеп должен был уйти пешком. Вот это был бы символизм)
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Куда им уходить с ними состав Сити выглядит монстрами, без них хорош но со слабыми местами, могут войти в историю если возьмут еще лч и апл, что им вполне по силам, надеюсь конечно что реал возьмет лч)
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