10 комментариев

Чисто английский футбол был в тот день.

В 2003 году противостояние Фергюсона и Венгера, «МЮ» и «Арсенала» было на пике - каждый матч рисковал закончиться массовой дракой, а иногда и заканчивался, но об этом позже. В преддверии легендарного сезона 2003/2004, в котором «канониры» не потерпели ни одного поражения, состоялся матч за Суперкубок Англии, ставший легендарной демонстрацией взаимной неприязни команд.

В том самом сезоне именно «МЮ» был наиболее близок к тому, чтобы нанести команде Венгера единственное поражение - сентябрьская встреча закончилась 0:0, хотя на последних минутах Рууд ван Нистелрой мог забить победный с точки. Голландец промахнулся, а после финального свистка голландца прямо на поле начали избивать «канониры», заступаться пришлось даже юному Роналду.

Вот такой АПЛ была 20 лет назад, скучаете?