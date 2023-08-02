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20 лет назад «Арсенал» и «МЮ» устроили настоящую рубку в Суперкубке Англии: сейчас бы за такое удалили пол-состава🤬🤬🤬

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Чисто английский футбол был в тот день.

В 2003 году противостояние Фергюсона и Венгера, «МЮ» и «Арсенала» было на пике - каждый матч рисковал закончиться массовой дракой, а иногда и заканчивался, но об этом позже. В преддверии легендарного сезона 2003/2004, в котором «канониры» не потерпели ни одного поражения, состоялся матч за Суперкубок Англии, ставший легендарной демонстрацией взаимной неприязни команд.

В том самом сезоне именно «МЮ» был наиболее близок к тому, чтобы нанести команде Венгера единственное поражение - сентябрьская встреча закончилась 0:0, хотя на последних минутах Рууд ван Нистелрой мог забить победный с точки. Голландец промахнулся, а после финального свистка голландца прямо на поле начали избивать «канониры», заступаться пришлось даже юному Роналду.

Вот такой АПЛ была 20 лет назад, скучаете?

10 комментариев

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aya
Скучаем, конечно!))
+6
-1
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Rhett Butler
Сейчас таких эмоций от футбола не получаешь, как-то все более "стерильно" стало что-ли...
+1
0
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StarsAndArrows
https://www.youtube.com/watch?v=gNKQ09ZnI8s
2003,FA CUP,тут тоже до 9 минуты минимум пару красных должно было быть😁👍
0
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Артем Гладских
ностальгия. Очень хочется в те времена. Пост очень интересный. спасибо.
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Kanonir152
Даа, Нистелроя прямо избили) Автор как всегда
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Arima Baki
Ответ Argilac Durrandon
Да, да. С тех времен моя нелюбовь к арсиналу на порядок выше, чем к колбасе или Сити.
взаимно, особенно после судейского беспредела который прервал 49 матчевую серию без поражений
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С 2009 года здесь
Ответ Argilac Durrandon
Да, да. С тех времен моя нелюбовь к арсиналу на порядок выше, чем к колбасе или Сити.
никогда не воспринимал Арсенал всерьез,ни тогда с Арсеном,ни сейчас с Артетой
+2
-2
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