«Бернли» подписал Натана Редмона из «Бешикташа». Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

О трансфере «бордовые» сообщили максимально креативно! Пресс-служба использовала известную сцену из популярного ситкома «Бруклин 9-9».

По сюжету потерпевшая пытается опознать преступника по его вокальным данным. Полицейский предлагает пятерым подозреваемым исполнить композицию I Want It That Way бойз-бенда Backstreet Boys. Пятым подозреваемым оказывается Натан Редмон. В конце он сам объявляет о своем трансфере в «Бернли». Зацените:

Некоторые источники сообщили, что за «бордовых» Редмон будет выступать под 5-м номером. Тогда такое объявление о трансфере заиграет новыми красками.

Пресс-служба «Бернли», похоже, замахнулась на статус самой креативной. Недавно клуб сообщил о переходе Зеки Амдуни с помощью эпизода из «Телепузиков». Новичок сообщил о своем трансфере из живота Тинки Винки. А в январе «бордовые» блестяще анонсировали подписание Лайла Фостера сценой из «Шрека».

Как вам такой креативчик?