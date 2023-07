Культовые фразы.

Каждый квартал во всемирно известный Оксфордский словарь английского языка добавляют новые слова. К примеру, в него попали некоторые футбольные слова и фразы, которые использовали сэр Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью.

Всего в словаре можно найти 15 футбольных терминов, в том числе «время скрепучих задниц» (squeaky bum time) Фергюсона и оборонительная тактика Моуринью «запарковать автобус» (parking the bus).

Вот как объясняет первую фразу словарь − звук, который издает человек, беспокойно двигающийся на пластиковых сиденьях во время напряженных заключительных этапов соревнований. Она появилась в 2003 году, когда Ферги обсуждал концовку сезона и битву против «Арсенала» за титул АПЛ.

«Запарковать автобус» − это играть в очень оборонительной манере, обычно располагая большинство игроков на поле близко к своим воротам и не проявляя особых атакующих намерений.

«Парковка автобуса» стала знаменитой тактикой Моуринью, который тренировал такие клубы как «Интер», «Мадрид», «Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Сам Жозе использовал это выражение, когда в сезоне-2004/05 критиковал стиль игры «шпор» против его «Челси».

Остальные 13 выражений: Cruyff turn (разворот Кройффа), Rabona (рабона), Panenka (паненка), total football (тотальный футбол), Gegenpressing (гегенпрессинг), tiki-taka (тика-така), false nine («ложная девятка»), row Z (ряд Z), top-scoring (лучший бомбардир), outfield (дальняя часть поля), over the top (за пределами), Trequartista (треквартиста) и zonal marking (зонная опека).

Самое неизвестное выражение из списка − ряд Z. Вот как расшифровывает его словарь:

«Теоретически самый дальний задний ряд сидений на футбольном стадионе и, соответственно, место, куда защитнику, выполняющему штрафной удар, рекомендуется целиться, чтобы устранить непосредственную угрозу взятия ворот соперником, отправив мяч как можно дальше от своих ворот».

Интересно, что в переводе с немецкого «гегенпрессинг» означает «контрпрессинг». Однако несмотря на это и во многом благодаря влиянию немецкой тактики на АПЛ (спасибо Клоппу и Тухелю), слово попало в словарь.

Определение дается такое: «Стиль игры, при котором команда после потери владения мячом немедленно начинает интенсивное давление на соперника, даже глубоко на его половине, пытаясь вернуть мяч при первой же возможности, не дать сопернику воспользоваться владением мячом и вынудить его ошибаться в опасных позициях».

А определение каких выражений не знали вы и какие футбольные фразы хотели бы добавить? Пишите в комментариях.