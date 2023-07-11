«Что здесь вообще происходит?!» Английские болельщики в недоумении от слитых в сеть фото с Ибицы
Раньше такое было просто невозможно.
На фото с испанского курорта изображены вместе отдыхающие игроки «МЮ», «Сити» и «Ливерпуля» - Маркус Рэшфорд, Натан Аке, Кевин де Брюйне и Вирджил ван Дейк соответственно. Футболисты отдыхают в компании всемирно известного диджея Кэлвина Харриса
Учитывая исторически напряженные отношения между командами, недоумение фанатов можно понять - во времена Роя Кина, Джейми Каррагера и уже тем более Альфи Холанда такое сложно было даже представить.
Но судя по второму фото, нынешнее поколение футболистов это вообще не беспокоит.
деньги это все меркантильно )! и позор футболистам которые уходят в другой клуб за большими деньгами !) такие люди позорят "футбол" )))