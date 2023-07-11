Раньше такое было просто невозможно.

На фото с испанского курорта изображены вместе отдыхающие игроки «МЮ», «Сити» и «Ливерпуля» - Маркус Рэшфорд, Натан Аке, Кевин де Брюйне и Вирджил ван Дейк соответственно. Футболисты отдыхают в компании всемирно известного диджея Кэлвина Харриса

Учитывая исторически напряженные отношения между командами, недоумение фанатов можно понять - во времена Роя Кина, Джейми Каррагера и уже тем более Альфи Холанда такое сложно было даже представить.

Но судя по второму фото, нынешнее поколение футболистов это вообще не беспокоит.