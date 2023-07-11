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«Что здесь вообще происходит?!» Английские болельщики в недоумении от слитых в сеть фото с Ибицы

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Раньше такое было просто невозможно.

На фото с испанского курорта изображены вместе отдыхающие игроки «МЮ», «Сити» и «Ливерпуля» - Маркус Рэшфорд, Натан Аке, Кевин де Брюйне и Вирджил ван Дейк соответственно. Футболисты отдыхают в компании всемирно известного диджея Кэлвина Харриса

Учитывая исторически напряженные отношения между командами, недоумение фанатов можно понять - во времена Роя Кина, Джейми Каррагера и уже тем более Альфи Холанда такое сложно было даже представить.

Но судя по второму фото, нынешнее поколение футболистов это вообще не беспокоит.

3 комментария

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rarrih
Все эти противостояния остались для фанатов, а для футболистов это просто работа.
+8
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+8
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Sergey Kuznetsov
для Ливерпуля Сити просто принципиальный соперник (не противник), а вот мю - непремеримый противник и нахождение на фото Рэшфорда лично я не приветствую
+3
-1
+2
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Ann Tretiakova
Ответ rarrih
Все эти противостояния остались для фанатов, а для футболистов это просто работа.
не говори так ))! ты что ... !!! а то тебе вычислят по IP адресу)) футбол это дело всей жизни должно быть ! важна только слава и победы ! )

деньги это все меркантильно )! и позор футболистам которые уходят в другой клуб за большими деньгами !) такие люди позорят "футбол" )))
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