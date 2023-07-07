Испанец даже расплакался.

В четверг стало известно, что Сесар Аспиликуэта стал игроком «Атлетико». Мадридский клуб объявил о подписании контракта с защитником на один сезон.

33-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из «Челси». Он провел в лондонском клубе 11 сезонов.

«Сложно подобрать слова, чтобы описать то, что я чувствую. Это было невероятно. И я хочу поблагодарить всех тех, без кого это было бы невозможно. Это была знатная охота».