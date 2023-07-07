In English, please
Блог

Еще одна потеря «Челси» - команду покинул Сесар Аспиликуэта: капитан записал для болельщиков трогательное послание😭😭😭

Сесар Аспиликуэта Сесар Аспиликуэта
Челси Челси
Атлетико Атлетико
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Испанец даже расплакался.

В четверг стало известно, что Сесар Аспиликуэта стал игроком «Атлетико». Мадридский клуб объявил о подписании контракта с защитником на один сезон.

33-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из «Челси». Он провел в лондонском клубе 11 сезонов.

«Сложно подобрать слова, чтобы описать то, что я чувствую. Это было невероятно. И я хочу поблагодарить всех тех, без кого это было бы невозможно. Это была знатная охота».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dauren Ussenov
Таким сильным мужикам можно простить слабые слезы.
Спасибо, Дэйв. Легенда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий