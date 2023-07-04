Грандиозная дуэль.

На Евро-2004 был матч, в котором главная звезда домашнего Евро Криштиану Роналду так и не смог ничего сделать со своим оппонентом. В четвертьфинале Португалия играла с Англией.

Основное время закончилось вничью 2:2, а по пенальти выиграли португальцы, но Роналду в том матче толком ничего и не сделал, причиной тому - защитник «Арсенала» Эшли Коул.

Впоследствии Роналду называл Коула самым сложным своим соперником: «На протяжении многих лет у меня было несколько отличных дуэлей с Эшли, он не дает вам ни секунды передохнуть. Он был очень упорным игроком, когда был на пике формы, быстрым, жестким в подкате. Ты знал, что это никогда не будет легкой прогулкой».