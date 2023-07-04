19 лет назад Эшли Коул «съел» Криштиану Роналду на Евро: португалец называл его самым сложным соперником💪🏻💪🏻💪🏻
Грандиозная дуэль.
На Евро-2004 был матч, в котором главная звезда домашнего Евро Криштиану Роналду так и не смог ничего сделать со своим оппонентом. В четвертьфинале Португалия играла с Англией.
Основное время закончилось вничью 2:2, а по пенальти выиграли португальцы, но Роналду в том матче толком ничего и не сделал, причиной тому - защитник «Арсенала» Эшли Коул.
Впоследствии Роналду называл Коула самым сложным своим соперником: «На протяжении многих лет у меня было несколько отличных дуэлей с Эшли, он не дает вам ни секунды передохнуть. Он был очень упорным игроком, когда был на пике формы, быстрым, жестким в подкате. Ты знал, что это никогда не будет легкой прогулкой».
Такое же огромное впечатление у меня было на Кубке Конфедераций в 2017 в матче Камерун Чили. Санчес вышел только во втором тайме, но в плане техники он превосходил любого игрока на поле и притом во много раз.
Обычно клубы или сборные примерно одного уровня или хотя бы есть парочка похожих игроков, но в плане техники и уровня у того состава Челси не было никого схожего с Коулом и у Чили не было игроков навыков Санчеса.