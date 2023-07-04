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19 лет назад Эшли Коул «съел» Криштиану Роналду на Евро: португалец называл его самым сложным соперником💪🏻💪🏻💪🏻

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Грандиозная дуэль.

На Евро-2004 был матч, в котором главная звезда домашнего Евро Криштиану Роналду так и не смог ничего сделать со своим оппонентом. В четвертьфинале Португалия играла с Англией.

Основное время закончилось вничью 2:2, а по пенальти выиграли португальцы, но Роналду в том матче толком ничего и не сделал, причиной тому - защитник «Арсенала» Эшли Коул.

Коул: «Я заставил Роналду сдаться»

Впоследствии Роналду называл Коула самым сложным своим соперником: «На протяжении многих лет у меня было несколько отличных дуэлей с Эшли, он не дает вам ни секунды передохнуть. Он был очень упорным игроком, когда был на пике формы, быстрым, жестким в подкате. Ты знал, что это никогда не будет легкой прогулкой».

1 комментарий

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Тухель
Помню смотрел матч Спартака и Челси в Лужниках. И тогда некоторым игрокам дали отдохнуть и по этому Коул прям сильно выделялся на фоне остальных игроков, потому что когда он вел мяч, то тот не отлипал от его ног, а когда вел мяч Оби Микел, Жирков и т.д. или тем более игроки Спартака, то мяч отлетал на км.
Такое же огромное впечатление у меня было на Кубке Конфедераций в 2017 в матче Камерун Чили. Санчес вышел только во втором тайме, но в плане техники он превосходил любого игрока на поле и притом во много раз.
Обычно клубы или сборные примерно одного уровня или хотя бы есть парочка похожих игроков, но в плане техники и уровня у того состава Челси не было никого схожего с Коулом и у Чили не было игроков навыков Санчеса.
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