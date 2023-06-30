Хочет играть за «синих».

После появления новостей о заключении сделок по переходам Хавертца (в «Арсенал») и Маунта (в «МЮ») появились слухи об уходе еще одного лидера «аристократов» Риса Джеймса.

Но в тред, который начался с твита «Рис Джеймс в «Арсенале», кто сказал нет» ворвался сам англичанин с железобетонным «Я сказал нет».

Кажется понятно, кто будет капитаном 2Челси» в следующем сезоне.