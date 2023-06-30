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«Я сказал нет»: Рис Джеймс грасиво отреагировал на слухи о возможном переходе в «Арсенал» 🔥🔥🔥

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Хочет играть за «синих».

После появления новостей о заключении сделок по переходам Хавертца (в «Арсенал») и Маунта (в «МЮ») появились слухи об уходе еще одного лидера «аристократов» Риса Джеймса.

Но в тред, который начался с твита «Рис Джеймс в «Арсенале», кто сказал нет» ворвался сам англичанин с железобетонным «Я сказал нет».

Кажется понятно, кто будет капитаном 2Челси» в следующем сезоне.

6 комментариев

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Bob_Stone
ДЖЕЙМСИЩЕЕЕЕЕ💙💙💙
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b3thees
красавчик
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Русский в Шоке
Однозначно поднял настроение.
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Андрей
Да как бы никто и не приглашал 🤷🏼‍♂️😂 Не было никаких слухов - один фанат Арсенала спросил «Кто бы от него отказался?», а Джеймс ответил, что он бы отказался. Но это буквально анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не пытается поймать))
+2
-2
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DolJun
Ответ Андрей
Да как бы никто и не приглашал 🤷🏼‍♂️😂 Не было никаких слухов - один фанат Арсенала спросил «Кто бы от него отказался?», а Джеймс ответил, что он бы отказался. Но это буквально анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не пытается поймать))
сложности перевода. учитывая контекст - вчерашнее подтверждение информации об уходе маунта в мю, которому, по слухам, отказались повторить зарплату самого джеймса - на самом деле больше похоже, что болельщик арсенала написал что-то, что переводится скорее как "рис джеймс в арсенал кто говорит(сказал) нет" т.е. в значении "кто сказал что это невозможно" (раз уж "мистер челси" перешел в мю), отсюда и ответ от самого риса, который, судя по всему, понял это так же как и я.
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