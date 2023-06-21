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⚡️⚡️⚡️ Тренер-открытие АПЛ может возглавить «Аль-Хилаль»

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Британские таблоиды пишут, что наставник «Фулхэма» Марку Силва рассматривает вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.

Португальский специалист присоединился к «Фулхэму» в 2021 году, произведя сильное впечатление на фанатов АПЛ. Силва сразу же вернул лондонский клуб в Премьер-лигу, а в прошедшем сезоне занял с командой впечатляющее десятое место.

Fulham appoint Marco Silva as head coach on three-year contract | Football News | Sky Sports

Тренеру предложили новый контракт в «Фулхэме», но, как сообщается, «Аль-Хилаль» планирует перехватить специалиста. У него остался один год по контракту с английским клубом, который включает в себя опцию выкупа за £6 млн.

Саудовский клуб готов выкупить контракт португальца, но ждет его окончательного решения.

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