Британские таблоиды пишут, что наставник «Фулхэма» Марку Силва рассматривает вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.

Португальский специалист присоединился к «Фулхэму» в 2021 году, произведя сильное впечатление на фанатов АПЛ. Силва сразу же вернул лондонский клуб в Премьер-лигу, а в прошедшем сезоне занял с командой впечатляющее десятое место.

Тренеру предложили новый контракт в «Фулхэме», но, как сообщается, «Аль-Хилаль» планирует перехватить специалиста. У него остался один год по контракту с английским клубом, который включает в себя опцию выкупа за £6 млн.

Саудовский клуб готов выкупить контракт португальца, но ждет его окончательного решения.