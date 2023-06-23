Сестра звезды «Манчестер Сити» Джека Грилиша Холли Грилиш родилась на три месяца раньше срока и с церебральным параличом. Никто не ждал, что она будет ходить или говорить.

Тем не менее, Холли бросила вызов всем и теперь может жить полноценной жизнью. Джек всегда поддерживает Холли, а Холли поддерживает брата на поле и за его пределами.

«Я близок со своей младшей сестрой. Сейчас Холли 19 лет, она родилась на три месяца раньше срока. Врачи считали, что она не сможет говорить, ходить и делать еще много вещей, но она смогла. Я очень ее люблю и думаю, что для нее я хороший старший брат», – цитирует Грилиша The Sun.