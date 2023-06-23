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Знакомьтесь с сестрой Джека Грилиша: Холли родилась с ДЦП, но бросила вызов прогнозам врачей

Джек Грилиш Джек Грилиш
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Сестра звезды «Манчестер Сити» Джека Грилиша Холли Грилиш родилась на три месяца раньше срока и с церебральным параличом. Никто не ждал, что она будет ходить или говорить.

Тем не менее, Холли бросила вызов всем и теперь может жить полноценной жизнью. Джек всегда поддерживает Холли, а Холли поддерживает брата на поле и за его пределами.

«Я близок со своей младшей сестрой. Сейчас Холли 19 лет, она родилась на три месяца раньше срока. Врачи считали, что она не сможет говорить, ходить и делать еще много вещей, но она смогла. Я очень ее люблю и думаю, что для нее я хороший старший брат», – цитирует Грилиша The Sun.

2 комментария

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Maksat S
Грилиш классный
+5
0
+5
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roni11
Джек Воробей мололец
0
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