Позже ее слова стали пророческими.

Уже не первое трансферное окно будущее Килиана Мбаппе в «ПСЖ» ставится под вопрос. Ранее в этом месяце 24-летний игрок отправил в свой нынешний клуб письмо, в котором сообщил, что не воспользуется опцией продления контракта на еще один сезон.

Француз настаивает на том, что он счастлив в Париже, однако не продление контракта делает его лакомым кусочком уже этим летом. Среди наиболее заинтересованных клубов − «Мадрид».

Известно точно, что его мать, Файза Ламари, считается одной из представительниц игрока, и, вероятно, сыграет центральную роль в любых переговорах. Ведь она уже заслужила репутацию очень проницательного переговорщика, который совсем не боится авторитетов.

Летом 2011 года 12-летний Мбаппе начал наводить шороху в молодежной команде AS Bondy. Его заметил «Челси» и пригласил на просмотр.

По словам The Athletic, юный Килиан рекомендовал в клуб скаут Даниэль Бога, который работал в команде с 2009 года. Его сын Жереми обучался в академии «синих», а сейчас играет в Серии А за «Аталанту».

В интервью The Athletic Бога вспоминает следующее: «Сперва я разговаривал с отцом. Потом приехала его мама, и когда это произошло, все почувствовали, что именно она все контролирует. Именно она говорила с клубом.

Отец не особо был разговорчивым. Он, скорее, был спокойным и расслабленным. Мама же действовала как пулемет − бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам! Во время просмотра отец никогда не говорил сыну: «Дриблинг, делай так, потом так». Только после он мог сказать: «В следующий раз ты должен отдать пас». А вот мама всегда была рядом с поле и кричала: «Килиан, возьми мяч! Бери его! Вперед! Бей!»

Бога объяснил, что затем у семьи Мбаппе был разговор с Джимом Фрейзером, который сейчас возглавляет отдел развития молодежи «Челси». Он сообщил родителям, что хоть они и впечатлены талантом Килиана, они хотели бы видеть его более целеустремленным вне поля.

Даниэль Бога выступал в качестве переводчика. Он объяснил все, что сказал Фрейзер родителям Мбаппе, а затем услышал следующее:

«Мама Килиана сказала: «Нет, мы больше не придем». Передай им: «Он не вернется». Если вы хотите подписать его, то подписывайте сейчас». И добавила: «Через пять лет вам придется раскошелиться за него на 50 млн фунтов». И уже потом обратилась лично ко мне: «Переведи это!»

«Я не мог это перевести, ведь это было слишком высокомерно. Потому не стал переводить. Я просто сказал Джиму: «Не думаю, что они вернутся, поэтому ты должен принять решение сейчас».

Как мы видим из реальности, Килиан Мбаппе не оказался в «Челси». Также можно с уверенностью сказать, что его мама была не права: ее сын перешел в другой клуб не за 50 млн, а за 150.