Киношная история.

Свой путь Канте начал в любительском «Сюрене»

Переехать в «Булонь» в девятнадцать Канте помог сын президента «Сюрен», который на тот момент сам играл за булонцев.

Всего один сезон понадобился юркому полузащитнику, чтобы обратить на себя внимание «Кана», который вскоре поднялся в элитный дивизион Франции.

В Лиге 1 Канте приметили скауты «Лестера», получившие от новых владельцев задание собрать крепкую команду за адекватные деньги.

В первом же сезоне француз становится чемпионом Англии.

Еще через год - новый титул в АПЛ, но теперь уже с «Челси». Нголо становится лучшим игроком чемпионата и признается футболистом года во Франции.

В 2018 году Канте приехал в Россию и стал чемпионом мира и вошел в символическую сборную ФИФА.

Новый сезон и новый кубок - на этот раз Лига Европы.

В 2020 году Канте провел всего 22 матча, зато еще через год выиграл Лигу чемпионов, став лучшим игроком финала.

2022 год в первую очередь ассоциируется с травмами Нголо - за весь прошлый сезон француз сыграл лишь в 2 матчах. В итоге в 32 года он все-таки решил уехать в Саудовскую Аравию страховать Бензема. Канте заключил соглашение до 2027 года. Его зарплата составит 25 миллионов евро в год.

За четыре года, помимо 100 млн евро, Нголо получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Игрок будет представлен в новом клубе в июле.