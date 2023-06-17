Закон сообщающихся сосудов.

Все дело в том, что Саудовская Аравия, которая сейчас активно поднимает свой имидж ( в том числе и футбольный) во всем мире, является одним из крупнейших инвесторов Clearlake Capital - фонда Тодда Боули, являющегося владельцем «Челси».

За прошлый сезон лондонцы потратили около 650 миллионов фунтов на трансферы - тут хоть размывай контракты на десятки лет, хоть не размывай, с финансовым фейр-плей все равно будут проблемы.

Но похоже, что штаб Боули нашел решение - продавать ненужных игроков в Саудовскую Аравию по завышенным ценам.

Кулибали с Менди уже почти подписали контракты с саудовскими клубами, на очереди Зиеш и Обамеянг.

Учитывая «избирательность» в трансферах нынешних владельцев «синих, немало еще мы увидим трансферов по маршруту «Стэмпфорд Бридж» - Саудовская Аравия.