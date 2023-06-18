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Рейтинг самых дорогих трансферов клубов АПЛ: от «бриллианта» до «лучше бы отдали бедным»

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Николя Пепе Николя Пепе
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Поль Погба Поль Погба
Тоттенхэм Тоттенхэм
Джек Грилиш Джек Грилиш
Танги Ндомбеле Танги Ндомбеле
Футбол Футбол

Не сомневаемся, что этим летом вновь будет жарко.

Трансферное окно открыто, а это значит, что мы увидим большое количество переходов и, возможно, даже будет побито пару клубных трансферных рекордов.

В последние несколько лет в АПЛ существует тенденция все больше и больше тратить денег на новых игроков. Не прошло ни одного лета, когда очередной английский клуб не выкинул за кого-то сто и больше миллионов фунтов.

В случае «Челси» личный рекорд был побит в прошлом сезоне: «синие» купили Энцо Фернандеса. Причем заплатили за него больше, чем «Сити» отдал за Грилиша.

Очевидно, что новичок лиги «Лутон Таун» − наиболее вероятный клуб, который обновит трансферные высоты, ведь в элиту они вышли впервые. Им нужно быть очень осторожными, так как некоторые другие клубы, выходившие в АПЛ и закупавшиеся на большие деньги, попадали под риск обратного вылета в чемпионшип.

Английская лига как никакая другая показывает, что довольно часто дорогие игроки не приносят желаемого результата. Впрочем, такое нередко случается и в других чемпионатах.

Для того, чтобы оценить двадцать самых дорогих игроков (по одному в каждой команде), стоит разделить их на пять категорий.

Настоящий бриллиант: Джек Грилиш − «Манчестер Сити», Карлтон Моррис − «Лутон Таун».

Хорошо потраченные деньги: Александр Исак − «Ньюкасл», Морган Гиббс-Уайт − «Ноттингем Форест», Джефферсон Лерма − «Борнмут», Андре-Франк Замбо Ангисса − «Фулхэм».

Потраченные хуже: Кристиан Бентеке − «Кристал Пэлас», Себастьен Аллер − «Вест Хэм», Эми Буэндиа − «Астон Вилла», Гилфи Сигурдссон − «Эвертон».

Требуется больше времени: Дарвин Нуньес − «Ливерпуль», Энцо Фернандес − «Челси», Матеуш Нунеш − «Вулверхэмптон», Кевин Шаде − «Брентфорд», Жоао Педро − «Брайтон».

Лучше бы отдали бедным/пустая трата бюджета: Поль Погба − «Манчестер Юнайтед», Николя Пепе − «Арсенал», Танги Ндомбеле − «Тоттенхэм», Райан Брюстер − «Шеффилд Юнайтед», Ваут Вегорст − «Бернли».

Год назад все бы удивились, если бы увидели Грилиша настолько высоко в подобном рейтинге. Он стоил 100 млн фунтов и совершенно не оправдывал вложенных средств. Однако этот сезон сильно изменил его репутацию.

Карлтон Моррис стоил «Лутону» всего 1,7 млн фунтов − он переезжал из «Барнсли». Его 20 голов и 6 голевых передач очень помогли клубу выйти в АПЛ.

Александру Исаку пока не повезло попасть в топовую группу, но вряд ли кто-то сомневается, что через сезон он там будет. То же самое случится с Гиббсом-Уайтом, если он поможет «Форест» вновь сохранить место в элите.

В третьей группе выделяется Себастьен Аллер, у которого не получилось в «Вест Хэме». Остальные форварды вообще провалились.

К тем, кому нужно больше времени, отправили те, кто перешел в январе, а также Дарвин Нуньес. Его сезон нельзя назвать провальным, но и также сложно сказать, что он успешный. Нужно посмотреть на него еще один год.

Последняя группа − игроки-уникумы. «Юнайтед» позволил Погба уйти в «Ювентус» бесплатно, выкупил его обратно за 89 млн фунтов, а затем вновь отдал бесплатно. Тот факт, что три из пяти худших рекордных трансферов относятся к «большой шестерке», говорит о том, что деньгами не купить успех. Чаще они приносят проблемы.

1 комментарий

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Astella Guccio
А можно собрать рейтинг "приобрели недорого ,но стали дороже бриллианта"?
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