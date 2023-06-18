Не сомневаемся, что этим летом вновь будет жарко.

Трансферное окно открыто, а это значит, что мы увидим большое количество переходов и, возможно, даже будет побито пару клубных трансферных рекордов.

В последние несколько лет в АПЛ существует тенденция все больше и больше тратить денег на новых игроков. Не прошло ни одного лета, когда очередной английский клуб не выкинул за кого-то сто и больше миллионов фунтов.

В случае «Челси» личный рекорд был побит в прошлом сезоне: «синие» купили Энцо Фернандеса. Причем заплатили за него больше, чем «Сити» отдал за Грилиша.

Очевидно, что новичок лиги «Лутон Таун» − наиболее вероятный клуб, который обновит трансферные высоты, ведь в элиту они вышли впервые. Им нужно быть очень осторожными, так как некоторые другие клубы, выходившие в АПЛ и закупавшиеся на большие деньги, попадали под риск обратного вылета в чемпионшип.

Английская лига как никакая другая показывает, что довольно часто дорогие игроки не приносят желаемого результата. Впрочем, такое нередко случается и в других чемпионатах.

Для того, чтобы оценить двадцать самых дорогих игроков (по одному в каждой команде), стоит разделить их на пять категорий.

Настоящий бриллиант: Джек Грилиш − «Манчестер Сити», Карлтон Моррис − «Лутон Таун».

Хорошо потраченные деньги: Александр Исак − «Ньюкасл», Морган Гиббс-Уайт − «Ноттингем Форест», Джефферсон Лерма − «Борнмут», Андре-Франк Замбо Ангисса − «Фулхэм».

Потраченные хуже: Кристиан Бентеке − «Кристал Пэлас», Себастьен Аллер − «Вест Хэм», Эми Буэндиа − «Астон Вилла», Гилфи Сигурдссон − «Эвертон».

Требуется больше времени: Дарвин Нуньес − «Ливерпуль», Энцо Фернандес − «Челси», Матеуш Нунеш − «Вулверхэмптон», Кевин Шаде − «Брентфорд», Жоао Педро − «Брайтон».

Лучше бы отдали бедным/пустая трата бюджета: Поль Погба − «Манчестер Юнайтед», Николя Пепе − «Арсенал», Танги Ндомбеле − «Тоттенхэм», Райан Брюстер − «Шеффилд Юнайтед», Ваут Вегорст − «Бернли».

Год назад все бы удивились, если бы увидели Грилиша настолько высоко в подобном рейтинге. Он стоил 100 млн фунтов и совершенно не оправдывал вложенных средств. Однако этот сезон сильно изменил его репутацию.

Карлтон Моррис стоил «Лутону» всего 1,7 млн фунтов − он переезжал из «Барнсли». Его 20 голов и 6 голевых передач очень помогли клубу выйти в АПЛ.

Александру Исаку пока не повезло попасть в топовую группу, но вряд ли кто-то сомневается, что через сезон он там будет. То же самое случится с Гиббсом-Уайтом, если он поможет «Форест» вновь сохранить место в элите.

В третьей группе выделяется Себастьен Аллер, у которого не получилось в «Вест Хэме». Остальные форварды вообще провалились.

К тем, кому нужно больше времени, отправили те, кто перешел в январе, а также Дарвин Нуньес. Его сезон нельзя назвать провальным, но и также сложно сказать, что он успешный. Нужно посмотреть на него еще один год.

Последняя группа − игроки-уникумы. «Юнайтед» позволил Погба уйти в «Ювентус» бесплатно, выкупил его обратно за 89 млн фунтов, а затем вновь отдал бесплатно. Тот факт, что три из пяти худших рекордных трансферов относятся к «большой шестерке», говорит о том, что деньгами не купить успех. Чаще они приносят проблемы.