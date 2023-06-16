Перебрался из США в начале этого сезона.

Дэвид Бекхэм закончил карьеру десять лет назад, но его фамилия все равно часто мелькает в прессе. В последнее время в привязке к клубу «Интер Майами», в котором Бекс выступает в роли совладельца.

Однако теперь у нас есть шанс услышать известную фамилию вновь в АПЛ. Средний сын Бекхэма Ромео в нынешнем сезоне перешел из «Интер Майами» в «Брентфорд» в аренду, а теперь трансфер стал полноценным. 20-летний игрок подписал годовой контракт с командой АПЛ с опцией продления еще на сезон.

«Честно говоря, это прекрасное чувство. Я так взволновал, − прокомментировал случившееся Ромео Бекхэм. − Меня с первого дня здесь хорошо приняли и я наслаждался каждой секундой. Очевидно, что этот опыт сильно отличается от Майами. В Кубке Премьер-Лиги (между дублями клубов АПЛ) получил отличный опыт игры против взрослых команд».

Ромео Бекхэм начал футбольную карьеру в академии «Арсенала». Затем он разочаровался в футболе и решил попробовать себя в теннисе. Переезд отца в США вновь запустил в его жизни игру одиннадцать на одиннадцать, но правый вингер еще ни разу не играл за главную команду: в «Интер Майами» и «Брентфорде» он выступал за дубль или академию.