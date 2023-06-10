От манчестерских соперников не скрыться даже на острове.

Отпуск Лисандро Мартинеса явно пошел не по плану после того, как игроки «Сити», завоевав требл, появились в том же отеле, где отдыхает защитник «Юнайтед».

В воскресенье «горожане» вернулись из Стамбула в Манчестер победителями Лиги чемпионов и обладателями требла. Всю ночь после матча они отмечали свой триумф в Турции, и планировалось, что празднование продолжится в Англии — клуб арендовал китайский ресторан Tattu на вечер, как сообщает Daily Mail.

Однако на ужин пришли только три футболиста: Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган и Штефан Ортега. Многие другие игроки, как утверждает британское издание, предпочли чинному вечеру тусовку на Ибице.

Компания игроков «Сити», в том числе Эрлинг Холанд и Джек Грилиш, арендовали частный самолет и отправились на остров, славящийся своими вечеринками. Они заняли целый этаж в популярном отеле «Ushuaia Ibiza Beach», предназначенном только для взрослых, но на все радости жизни у них была только одна ночь. У футболистов было меньше суток на эту поездку, так как они обязаны были вернуться к чемпионскому параду в Манчестере, который состоится в понедельник вечером.

Мартинес, пропустивший окончание сезона за «Юнайтед» из-за травмы, находился в том же отеле с друзьями, но неясно, случилась ли между соперниками самая неловкая встреча сезона.

Бывают же совпадения.