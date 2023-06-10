Игроки «Сити» продолжили отмечать требл в отеле на Ибице. Только вот одного постояльца такое соседство вряд ли обрадовало
От манчестерских соперников не скрыться даже на острове.
Отпуск Лисандро Мартинеса явно пошел не по плану после того, как игроки «Сити», завоевав требл, появились в том же отеле, где отдыхает защитник «Юнайтед».
В воскресенье «горожане» вернулись из Стамбула в Манчестер победителями Лиги чемпионов и обладателями требла. Всю ночь после матча они отмечали свой триумф в Турции, и планировалось, что празднование продолжится в Англии — клуб арендовал китайский ресторан Tattu на вечер, как сообщает Daily Mail.
Однако на ужин пришли только три футболиста: Кевин де Брюйне, Илкай Гюндоган и Штефан Ортега. Многие другие игроки, как утверждает британское издание, предпочли чинному вечеру тусовку на Ибице.
Компания игроков «Сити», в том числе Эрлинг Холанд и Джек Грилиш, арендовали частный самолет и отправились на остров, славящийся своими вечеринками. Они заняли целый этаж в популярном отеле «Ushuaia Ibiza Beach», предназначенном только для взрослых, но на все радости жизни у них была только одна ночь. У футболистов было меньше суток на эту поездку, так как они обязаны были вернуться к чемпионскому параду в Манчестере, который состоится в понедельник вечером.
Мартинес, пропустивший окончание сезона за «Юнайтед» из-за травмы, находился в том же отеле с друзьями, но неясно, случилась ли между соперниками самая неловкая встреча сезона.
Бывают же совпадения.
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