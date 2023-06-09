В Стамбуле уже ждут начало финала Лиги чемпионов - английские болельщики заполнили улицы и создают шикарную атмосферу 🔥🔥🔥
До решающего матча чуть меньше больше суток.
Английские болельщики начали прибывать в Стамбул еще в начале недели, хотя финал назначен на вечер субботы.
Футбольный сезон в Англии давно завершен, поэтому многие решили провести в прекрасном Стамбуле несколько лишних дней, заодно зарядив местные улицы необходимой футбольной атмосферой.
Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Соперником «Манчестер Сити» будет «Интер».
Пропустив в первом тайме три безответных мяча от "Милана", "Ливерпуль" сумел одержать одну из самых известных волевых побед в истории европейского футбола.