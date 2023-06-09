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В Стамбуле уже ждут начало финала Лиги чемпионов - английские болельщики заполнили улицы и создают шикарную атмосферу 🔥🔥🔥

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До решающего матча чуть меньше больше суток.

Английские болельщики начали прибывать в Стамбул еще в начале недели, хотя финал назначен на вечер субботы.

Футбольный сезон в Англии давно завершен, поэтому многие решили провести в прекрасном Стамбуле несколько лишних дней, заодно зарядив местные улицы необходимой футбольной атмосферой.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Соперником «Манчестер Сити» будет «Интер».

1 комментарий

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Hella black
В 2005 году арена уже принимала финал Лиги чемпионов, который обрел легендарный статус и стал известен как "Чудо в Стамбуле".
Пропустив в первом тайме три безответных мяча от "Милана", "Ливерпуль" сумел одержать одну из самых известных волевых побед в истории европейского футбола.
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