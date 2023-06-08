Заслужили!

Некоторые игроки и члены тренерского штаба «Вест Хэма», в том числе Дэвид Мойес, всю ночь праздновали свою историческую победу в Лиге конференций на улицах Праги.

В среду «молотобойцы» завоевали свой первый трофей за 43 года, победив «Фиорентину» со счетом 2:1 в финале. Команда Мойеса настолько жаждала выиграть этот кубок, что даже поставила необычный рекорд, за этот сезон победив в большем количестве матчей в европейских турнирах, чем в АПЛ (ЛК — 12 побед, 1 ничья в 13 матчах, Премьер-лига — 11 побед в 38 турах).

И «Вест Хэм» не мог не отпраздновать этот триумф.

Естественно, тусовка началась сразу на поле, продолжилась в раздевалке, а после некоторые члены команды отправились в центр Праги.

Все началось у отеля, где жила команда. Альфонс Ареоля заводил толпу с колонкой, пока фанаты и игроки танцевали и пели.

А после тренер в сопровождении нескольких игроков отправился на прогулку по центру столицы Чехии.

Бенрахма так и вовсе гулял всю ночь — фанаты встретили его на улице в 5 утра.

Когда еще праздновать, как не в такой день?