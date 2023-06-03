12 комментариев

С болельщиками «красных дьяволов» шутки плохи.

Сегодня В Лондоне прошел финал Кубка Англии между двумя манчестерскими командами, и «Сити» вышел победителем.

Во время трансляции в объектив камер попадало множество звезд, пришедших на «Уэмбли» поддержать любимые клубы, среди них был и Лиам Галлахер, солист британской группы Oasis, который долгие годы болеет за «горожан».

Музыкант наблюдал за игрой вместе с младшим сыном Джином, а после того, как «Сити» вышел вперед, они не могли сдержать свою радость, что привело к забавному эпизоду.

На 70-й минуте у Гарначо был прекрасный шанс снова вернуть «Юнайтед» в игру: он получил мяч на линии штрафной и мощно пробил по воротам, но попал в штангу. В этот момент Галлахер решил подшутить над маленьким фанатом «красных дьяволов», напряженно наблюдающим за происходящим на поле, и начал его щекотать.

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Однако певец явно не ожидал, что парнишка даст ему отпор. Мальчик развернулся и начал лупить Галлахера по рукам, пока артист не прекратил его донимать.

Этот парень в обиду себя не даст.