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Нарвался и получил. Вокалист Oasis хотел подшутить на маленьким фанатом «Юнайтед» во время финала Кубка, но все пошло не так

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С болельщиками «красных дьяволов» шутки плохи.

Сегодня В Лондоне прошел финал Кубка Англии между двумя манчестерскими командами, и «Сити» вышел победителем.

Во время трансляции в объектив камер попадало множество звезд, пришедших на «Уэмбли» поддержать любимые клубы, среди них был и Лиам Галлахер, солист британской группы Oasis, который долгие годы болеет за «горожан».

Музыкант наблюдал за игрой вместе с младшим сыном Джином, а после того, как «Сити» вышел вперед, они не могли сдержать свою радость, что привело к забавному эпизоду.

На 70-й минуте у Гарначо был прекрасный шанс снова вернуть «Юнайтед» в игру: он получил мяч на линии штрафной и мощно пробил по воротам, но попал в штангу. В этот момент Галлахер решил подшутить над маленьким фанатом «красных дьяволов», напряженно наблюдающим за происходящим на поле, и начал его щекотать.

Напоминаю, что мы не можем использовать видео, чтобы не нарушать авторские права.

Однако певец явно не ожидал, что парнишка даст ему отпор. Мальчик развернулся и начал лупить Галлахера по рукам, пока артист не прекратил его донимать.

Этот парень в обиду себя не даст.

12 комментариев

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Johny Ivanov
Да там родственник его был, пацан сам повеселился
+16
-2
+14
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#SharkTeam
Ответ Александр Самбур
Комментарий удален модератором
Думаешь там какой-то рандомный рядом с ними что ли?
+8
-2
+6
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Rad0
Стрижка у пацана моё почтение
+3
0
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vovagabur
На фото с Пепом — Ноэл
+4
-1
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Beloded2007
Мальчик - Wonderwall
+1
0
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Александр Самбур
Комментарий удален модератором
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Bad_Panda
Не дочитав заголовок и глянув на фото, я думал там Гарначо вокалисту вломил))
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2ran
Красава) Мактоминей в юности)
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manchester united
Анна Стебакова, Напоминаю, что мы могли бы использовать нормальные скрины для поста, а вам лишь бы наклепать пост.
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Плакса Джон ушел налево
Братьев не различаете? Позорники :D
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Пол Ганарара:
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Пол Ганарара:
Ответ Johny Ivanov
Да там родственник его был, пацан сам повеселился
Угу... Думаю, в Англии нельзя просто взять и пощекотать незнакомого мальчика. Даже если он сам не против
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