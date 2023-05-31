Эрлинг Холанд побил почти все рекорды АПЛ в первый же сезон, а 4 года назад норвежец забил 9 голов в одном матче😱😱😱
Стиль игры Эрлинга с тех пор не особенно изменился.
Холанд на тот момент был игроком «Зальцбурга», а 9 мячей нападающий забил в матче за молодежную сборную - дело было в Польше на молодежном чемпионате мира.
Пострадала от ног норвежца сборная Гондураса - матч закончился рекордными 12:0, правда норвежцам это не особенно помогло - первые два матча в группе они проиграли и в плей-офф не вышли.
Между прочим, это 3-й результат в истории футбола, а абсолютный рекорд принадлежит нападающему сборной Австралии Арчи Томпсону, который в 2001 году забил аж 13 мячей в ворота сборной Американского Самоа.
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