Экскурсию провели сами болельщики «Лутона».

Команда Роба Эдвардса выиграла в финале плей-офф Чемпионшипа у «Ковентри» и следующий сезон проведет в высшей лиге.

У команды ушло 9 лет на то, чтобы после подьема из Национальной лиги пробиться в АПЛ: в 2014-м она вышла в Лигу 2, в 2018-м – в Лигу 1, в 2019-м – в Чемпионшип. Подобное удавалось лишь «Уимблдону» за период с 1977 по 1986 год.

Все это значит, что к представительному списку стадионов АПЛ добавится «Кенилворт Роуд» – компактный (всего 10 356 зрителей) стадион 1905 года с собственным антуражем.

Особого внимания заслуживает вход на трибуны - болельщики «Лутона» даже записали видео, как осуществляется проход на арену.