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Это абсолютно точно худший стадион АПЛ: в следующем сезоне «Лутон» будет принимать здесь «МЮ», «Ливерпуль» и «Сити«🙈🙈🙈

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Экскурсию провели сами болельщики «Лутона».

Команда Роба Эдвардса выиграла в финале плей-офф Чемпионшипа у «Ковентри» и следующий сезон проведет в высшей лиге.

У команды ушло 9 лет на то, чтобы после подьема из Национальной лиги пробиться в АПЛ: в 2014-м она вышла в Лигу 2, в 2018-м – в Лигу 1, в 2019-м – в Чемпионшип. Подобное удавалось лишь «Уимблдону» за период с 1977 по 1986 год.

Все это значит, что к представительному списку стадионов АПЛ добавится «Кенилворт Роуд» – компактный (всего 10 356 зрителей) стадион 1905 года с собственным антуражем.

Особого внимания заслуживает вход на трибуны - болельщики «Лутона» даже записали видео, как осуществляется проход на арену.

5 комментариев

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liv6
Колхоз-арена
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Ахма Начоо
Футболу это не помеха а игрокам не оправдание , Лоутон молодцы вышли в АПЛ.
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Антон Локтев
Ответ liv6
Колхоз-арена
Простите, что такому эксперту не понравилось
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