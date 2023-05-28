Дождались?

Маурисио Почеттино подписал контракт с «Челси» и стал новым главным тренером клуба, сообщает Фабрицио Романо.

«Почеттино, наконец, подписал контракт с «Челси» после устного соглашения, достигнутого две недели назад. 🚨🔵✍🏻 #CFC

Официальное заявление готово, он начнет работу в качестве наставника «Челси» на следующей неделе.

Контракт будет действовать до июня 2026 года. Подтверждаем», - написал инсайдер.

Что думаете об этом?