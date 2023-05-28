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💥💙 Случилось! Маурисио Почеттино стал новым главным тренером «Челси». Фабрицио Романо подтвердил

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Маурисио Почеттино подписал контракт с «Челси» и стал новым главным тренером клуба, сообщает Фабрицио Романо.

«Почеттино, наконец, подписал контракт с «Челси» после устного соглашения, достигнутого две недели назад. 🚨🔵✍🏻 #CFC

Официальное заявление готово, он начнет работу в качестве наставника «Челси» на следующей неделе.

Контракт будет действовать до июня 2026 года. Подтверждаем», - написал инсайдер.

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3 комментария

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Zangezi Isenar
Зимой уйдёт с хорошей компенсацией..
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hamm
и где-то в пабах северного Лондона злорадно ухмыляются болельщики Тотнэма.)
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bogdan fedyuk
для любого хорошего тренера следующий сезон челси - сладкая булочка. большой состав, из которого ты можешь выбрать кто тебе нужен, а кого выкинуть, ещё и трансферы дадут под тебя. полноценная предсезонка и отсутствие еврокубков - работай не хочу. если поч действительно топ, то попадание в 4ку должен оформлять с закрытыми глазами
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