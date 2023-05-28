💥💙 Случилось! Маурисио Почеттино стал новым главным тренером «Челси». Фабрицио Романо подтвердил
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Маурисио Почеттино подписал контракт с «Челси» и стал новым главным тренером клуба, сообщает Фабрицио Романо.
«Почеттино, наконец, подписал контракт с «Челси» после устного соглашения, достигнутого две недели назад. 🚨🔵✍🏻 #CFC
Официальное заявление готово, он начнет работу в качестве наставника «Челси» на следующей неделе.
Контракт будет действовать до июня 2026 года. Подтверждаем», - написал инсайдер.
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