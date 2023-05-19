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Пакета - просто красавчик💪🏻💪🏻💪🏻Без раздумий бросился в драку с фанатами, которые напали на семью его одноклубника

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Саид Бенрахма Саид Бенрахма
Футбол Футбол

В Голландии прошлым вечером было взрывоопасно.

После поражения в полуфинале Лиги Конференций от «Вест Хэма» болельщики АЗ напали на болельщиков англичан - в какой-то момент в опасности оказалась семья алжирца Саида Бенрахма.

Заметив это, бразилец Пакета без раздумий бросился в драку с толпой фанатов - к счастью, никто серьезно не пострадал.

9 комментариев

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Rad0
Ответ Арсений Чернобаев
надеюсь его не отстранят. вообще любят в спорте за хрень отстранять, но он же семью защищал🙂
Ты сказал семья?
*Aunque digan que soy
Un bandolero donde voy
Le doy gracias a Dios
Por hoy estar donde estoy*
+11
0
+11
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Арсений Чернобаев
надеюсь его не отстранят. вообще любят в спорте за хрень отстранять, но он же семью защищал🙂
+5
0
+5
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Dr.Gebbelsss
не испугался, молодец!
+4
0
+4
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Johny111
Я представляю если бы подобное произошло в России, они бы кричали что мы все дикие итд. Такое можно только цивилизации в виде Европы
+3
0
+3
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Алексей Кондрашин
Ну а что вы хотели? Дикая Европа - беспредел без FAN-ID, то ли дело у нас... )
+3
-3
0
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amra73
Молодец
0
0
0
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Арсений Чернобаев
Ответ Rad0
Ты сказал семья? *Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy*
Доменико ТорRad0?
0
0
0
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