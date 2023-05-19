9 комментариев

В Голландии прошлым вечером было взрывоопасно.

После поражения в полуфинале Лиги Конференций от «Вест Хэма» болельщики АЗ напали на болельщиков англичан - в какой-то момент в опасности оказалась семья алжирца Саида Бенрахма.

Заметив это, бразилец Пакета без раздумий бросился в драку с толпой фанатов - к счастью, никто серьезно не пострадал.