9 комментариев

Пакета - просто красавчик💪🏻💪🏻💪🏻Без раздумий бросился в драку с фанатами, которые напали на семью его одноклубника
В Голландии прошлым вечером было взрывоопасно.
После поражения в полуфинале Лиги Конференций от «Вест Хэма» болельщики АЗ напали на болельщиков англичан - в какой-то момент в опасности оказалась семья алжирца Саида Бенрахма.
Заметив это, бразилец Пакета без раздумий бросился в драку с толпой фанатов - к счастью, никто серьезно не пострадал.
*Aunque digan que soy
Un bandolero donde voy
Le doy gracias a Dios
Por hoy estar donde estoy*