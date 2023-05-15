У истории неожиданный финал.

Во время подкаста Match of the Day Top 10, в котором участвуют Майка Ричардс, Алан Ширер и Гари Линекер, бывший защитник «Сити» вспомнил историю о том, как он поссорился с легендой «Арсенала» Ианом Райтом.

История произошла в 2015 году, когда в эфире Match of the Day на BBC Иан Райт осудил игру защитника в проигранной игре против «Норвича».

Ричардс: «Я до сих пор не простил Райта за то, что он закопал меня во время Match of the Day».

Линекер: «Давай, расскажи».

Ширер: «Когда он был экспертом?»

Ричардс: «Да, когда он был экспертом».

Ширер: «И ты играл?»

Ричардс: «Да, за «Астон Виллу».

Линекер: «А ты заслуживал этого?»

Ричардс: «Возможно» *смеется*

Нам показывают видео из того сезона, когда Майка играл за «Астон Виллу», был там капитаном, а Иан Райт во время еженедельной программы Match of the Day на BBC сказал следующее: «Люди говорят, что «Астон Вилла» вылетит. И когда ты смотришь на это, то ты понимаешь, что они правы. Посмотрите на Майку Ричардса, его язык тела абсолютно неправильный. Ты же капитан команды, приложи больше усилий!»

Ричардс: «Потом я схлестнулся с ним. Пришел и написал ему в Твиттере, хотя сейчас удалил все твиты» *смеется*

В твитах было написано следующее: «Я уважал тебя как игрока. И ты неплохой комментатор, но так говорить обо мне не принято!!! При чем здесь капитан? Я могу принять конструктивную критику, но не это».

Из тебя получился так себе форумный онлайн-боец, Майка! Кто же удаляет свои сообщения оппоненту после того, как ты их уже написал?