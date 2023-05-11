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Во время матча «Ньюкасла» и «Лидса» произошел странный эпизод: болельщик добрался до тренера и толкнул его

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Служба безопасности среагировала поздно.

Странный момент произошел во время матча 35 тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Лидсом». Эта игра была очень важной для обеих команд: «павлины» пытаются спастись и не вылететь, а «сороки» − остаться в зоне Лиги чемпионов.

«Лидс» уволил главного тренера и позвал Сэма Эллардайса, который спасает команды, находящиеся в трудной ситуации. Его клуб открыл счет, но после двух пенальти подопечные Эдди Хау вышли вперед. На 79-й минуте Расмус Кристенсен сделал счет 2:2 и принес своей команде важнейшее очко.

Когда игра подходила к концу, в техническую зону спокойно вышел болельщик, подошел к тренеру «Ньюкасла», схватил за руку, что-то сказал ему, а потом пихнул в плечо.

Охрана и тренерский штаб Эдди Хау среагировал не сразу, но затем злоумышленника вывели за пределы поля. Удивительно, что такое вообще возможно.

Болельщики в комментариях также не оценили такой поступок:

💭 Что этот парень делает? Он должен быть забанен навсегда!

💭 Ну и придурок. Такой большой, взрослый, но явно после нескольких пинт пива.

💭 Могло быть и хуже. Но где, черт возьми, были стюарды? Человек просто взял и вышел на поле.

💭 Самое странное, что первым к нему подошел не охранник, а четвертый судья.

💭 Похоже, что все стюарды и охрана были увлечены захватывающей игрой.

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