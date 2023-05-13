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Крику «АгуэрОООО» 11 лет. Вспоминаем самый памятный гол в истории АПЛ

Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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Еще перед 30-м туром Англия предвкушала интригующую развязку чемпионата, в претендентах – «Сити» и «Юнайтед». Но за неделю синяя сторона устранилась из борьбы: ничья со «Стоком» и «Сандерлендом», а потом и поражение «Арсеналу». «Юнайтед» шел безошибочно и оторвался на восемь очков.

Но все изменилось. «Ман Сити» резко взлетел и набрал сумасшедшую скорость (15:1 по голам за 5 игр), а «МЮ» дважды оступился. Перед 38-м туром расклад таков: у обеих команд по 86 очков, но «Юнайтед» нужно отыграть разницу в 13 мячей за 90 минут. Неудивительно, что фаны «Сити» начали отмечать.

Перед последним туром один мужчина даже решился на тату:

«Мастер отговаривал меня. «Ты уверен? Точно уверен?». Да, конечно, мы сделали это. Остался только «КПР». Все будет хорошо, нет проблем».

«Сити» быстро открыл счет голом Сабалеты, но на 66-й загорелись 2:1 в пользу «КПР» – отмечали уже фаны «МЮ». На 92-й сравнивает Джеко, но даже мысль забить еще один выглядела нереальной.

«Ох, теперь проигрыш титула будет еще обиднее», – вспоминал о том моменте Венсан Компани. Больше всех, кажется, верил Агуэро: «Когда Джеко забил второй гол, я схватил мяч, побежал и просто приговаривал: «Пожалуйста, дайте мне еще один шанс. Всего один».

В последней атаке сезона Балотелли в падении протолкнул мяч Агуэро, Серхио обыграл защитника, но зацепился. «За микросекунду решил насчет пенальти: не буду падать, показалось, что контакт не был заметным». Агуэро устоял на ногах и воткнул победный.

Зрители Sky Sports признали этот гол самым памятным в истории АПЛ, но вряд ли он получился бы таким без Мартина Тайлера (более известного как тот самый мужчина с криком «агуэрООООООО»).

6 комментариев

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Marat
Aguerooooooo. 93:20🔥🔥🔥🔥🔥
+6
0
+6
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Zlatan Ibra
Крику "ГалилееееееееО, ГалилеОООО" 16 лет.
+3
0
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Артём Околович
примечательно, что свой единственный ассист в сезоне Балотелли отдал на этот самый гол
+2
0
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#SharkTeam
Ответ Francesc Fàbregas
с чего вдруг он стал самым памятным? для болельщиков сити, согласен
У того сезона награда от АПЛ best season. В общем-то самый памятный гол в истории АПЛ даже официально
Ну и как бы в тексте еще сказано:
> Зрители Sky Sports признали этот гол самым памятным в истории АПЛ
+2
0
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Правда глаза режет
Сити конечно молодцы, дожали КПР. Но помню, как после того, как счёт стал равным, КПР сразу после разыгрыша с центра, отдали мяч Сити. Они наложили в штаны), не выдержав давления.
+1
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