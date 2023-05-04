12 комментариев

😮🤯🤤 Видели, во что превратился «Хайбери»? Легендарный стадион «Арсенала» стал роскошным жилым комплексом стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов
Ноу «Фишт», онли чипс.
Бывший стадион лондонского «Арсенала» превратился в роскошный жилой комплекс стоимостью около полумиллиарда фунтов стерлингов.
«Хайбери» - культовая и легендарная арена «Арсенала» в Северном Лондоне, по которой почти век бегали звезды английского футбола (и те самые «Непобедимые»).
Арена не знала спорта с 2006 года, когда канониры переехали на монструозный «Эмирейтс».
После переезда началось строительство жилого комплекса, состоящего из 650 квартир, которые стоят в пределах от 400 тысяч до 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждая, что делает общую цену «нового» сооружения просто космической - 500 миллионов фунтов стерлингов.
Теперь это Хайбери-сквер, который все еще сохраняет очертания храма пушкарей.
Как вы заметили, восточная и западная трибуны стадиона остались почти нетронутыми.
Перестройка стадиона в жилищный комплекс обошлась «Арсеналу», который до сих пор остается владельцем земли, в 130 миллионов фунтов.
Два здания были возведены с нуля.
Хотели бы здесь жить?
Для человека которому футбол побоку это непонятный оверпрайс с каким-то дебильным внутренним сквером