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😮🤯🤤 Видели, во что превратился «Хайбери»? Легендарный стадион «Арсенала» стал роскошным жилым комплексом стоимостью 500 миллионов фунтов стерлингов

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Ноу «Фишт», онли чипс.

Бывший стадион лондонского «Арсенала» превратился в роскошный жилой комплекс стоимостью около полумиллиарда фунтов стерлингов.

«Хайбери» - культовая и легендарная арена «Арсенала» в Северном Лондоне, по которой почти век бегали звезды английского футбола (и те самые «Непобедимые»).

Arsenal Stadium - Highbury Stadium - Football Tripper

Арена не знала спорта с 2006 года, когда канониры переехали на монструозный «Эмирейтс».

После переезда началось строительство жилого комплекса, состоящего из 650 квартир, которые стоят в пределах от 400 тысяч до 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждая, что делает общую цену «нового» сооружения просто космической - 500 миллионов фунтов стерлингов.

Теперь это Хайбери-сквер, который все еще сохраняет очертания храма пушкарей.

Как вы заметили, восточная и западная трибуны стадиона остались почти нетронутыми.

Перестройка стадиона в жилищный комплекс обошлась «Арсеналу», который до сих пор остается владельцем земли, в 130 миллионов фунтов.

Два здания были возведены с нуля.

Хотели бы здесь жить?

12 комментариев

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Alex Kuznetsov
в 2016 был в Лондоне и искал Хайбери, навигатор вывел на не пойми какое здание, и только приглядевшись, я понял что это и бывший стадион. Выглядит вживую гораздо впечатляюще чем на фото. Походил внутри и снаружи, потрясающие впечатления. Да и сама идея. по мне, шикарная.
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+31
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Куприн
Сквер какой-то странный, больше на площадку для прогулок в тюрьме похож.
+20
-5
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kunaguero
Если честно, то какая-то шляпа..
+20
-9
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Ramil_27
Для футбольного фаната да, идея шик. Жить на бывшей трибуне и ходить когда вздумается на футбольное поле.
Для человека которому футбол побоку это непонятный оверпрайс с каким-то дебильным внутренним сквером
+6
-1
+5
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Ramil_27
Ответ Alex Kuznetsov
в 2016 был в Лондоне и искал Хайбери, навигатор вывел на не пойми какое здание, и только приглядевшись, я понял что это и бывший стадион. Выглядит вживую гораздо впечатляюще чем на фото. Походил внутри и снаружи, потрясающие впечатления. Да и сама идея. по мне, шикарная.
Там можно же было проще. Хайбери вроде находится в 500 метрах от Эмирейтс
+2
0
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Никола Тесла
Так давно уже писали, что сделают жилой комплекс. Смотрится прикольно.
+1
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Да, та самая летучая мышь
Капец он маленьким был..
+1
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Alex Kuznetsov
Ответ Ramil_27
Там можно же было проще. Хайбери вроде находится в 500 метрах от Эмирейтс
Да вот потом и вышел уже на Эмирейтс) поставил в поиск-Арсенал Стадиум, и меня привело к старому стадику))
+1
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Джейме Ланнистер
Не стройка нового стадиона, а вот этот комплекс ударило карману Арсенала. Когда только начали продавать квартиры в этом комплексе, начался кризис 2008 года. Не помню сколько, но даже половину суммы не окупили.
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proeast
Тупо гостиница какая-то 🤷🏻😁
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