Ноу «Фишт», онли чипс.

Бывший стадион лондонского «Арсенала» превратился в роскошный жилой комплекс стоимостью около полумиллиарда фунтов стерлингов.

«Хайбери» - культовая и легендарная арена «Арсенала» в Северном Лондоне, по которой почти век бегали звезды английского футбола (и те самые «Непобедимые»).

Арена не знала спорта с 2006 года, когда канониры переехали на монструозный «Эмирейтс».

После переезда началось строительство жилого комплекса, состоящего из 650 квартир, которые стоят в пределах от 400 тысяч до 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждая, что делает общую цену «нового» сооружения просто космической - 500 миллионов фунтов стерлингов.

Теперь это Хайбери-сквер, который все еще сохраняет очертания храма пушкарей.

Как вы заметили, восточная и западная трибуны стадиона остались почти нетронутыми.

Перестройка стадиона в жилищный комплекс обошлась «Арсеналу», который до сих пор остается владельцем земли, в 130 миллионов фунтов.

Два здания были возведены с нуля.

Хотели бы здесь жить?